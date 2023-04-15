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Polêmica

Gianecchini explica fala sobre comunidade LGBT+: 'Jamais diria que não sou parte'

Ator disse que está sendo atacado nas redes sociais por um comentário incompreendido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 14:52

Gianecchini explica fala sobre comunidade LGBT+: 'Jamais diria que não sou parte'
Gianecchini explica fala sobre comunidade LGBT+: 'Jamais diria que não sou parte' Crédito: instagram/@reynaldogianecchini
Reynaldo Gianecchini foi alvo de críticas nesta semana, após um comentário sobre a comunidade LGBT+, durante participação no programa Conversa com Bial. Na ocasião, o ator declarou que não tinha "escrito na testa: Sou gay". Na última sexta-feira, 15, então, ele usou o Instagram para se defender, garantindo que foi incompreendido.
"Eu jamais diria que não sou parte da comunidade LGBT+. Eu sempre falei que, no mínimo, sou simpatizante. Eu sou uma daquelas letrinhas, eu já tenho exposto, dentro do possível, da minha sexualidade fluida", iniciou.
Segundo o ator, por já ter exposto o assunto ao público, acredita que já está "bem implícito", que não fica "olhando de longe". "Sou parte daquilo. O que eu estava querendo dizer ali, é que a comunidade gay, com todas as suas características, com as suas identidades, eu demorei um tempo para me adentrar", pontuou.
Gianecchini declarou que nunca foi frequentador da comunidade por medo. "Medo de estar escrito na minha testa, medo de ser atacado... uma história bem como no Brasil", explicou.
Ele garantiu que não teve intenção de ofender ninguém com sua fala e sentiu a necessidade de pautar o assunto na rede social devido aos ataques. "Estou sendo bastante atacado por algumas pessoas que não entenderam isso, como se eu fosse um conservador que não visse a beleza dessa comunidade. Ao contrário, eu estou fazendo uma peça que exalta isso, e eu escolhi fazer essa peça", disse.

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