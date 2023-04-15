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BBB 23: Sarah, Bruna e Aline estão no Paredão

Despedida de uma das participantes ocorre no domingo, 16; Bruna revela medo do resultado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 11:28

Despedida de uma das participantes ocorre no domingo, 16; Bruna revela medo do resultado
BBB 23: Sarah, Bruna e Aline estão no Paredão Crédito: Divulgação/Gshow
Mais um paredão foi formado no Big Brother, dessa vez com as sisters Sarah Aline, Bruna e Aline, que terão de esperar pela despedida de uma delas que ocorre nesse domingo, 16. A formação que ocorreu na noite desta sexta-feira, 14, teve dinâmica diferente com contragolpe, e castigo do monstro que influenciou na votação, dando dois votos automáticos em Bruna após dinâmica.
A formação do paredão foi diferente, a dinâmica do monstro anunciada pela produção durante a semana, fez com que Amanda e Bruna, que foram enviadas para o monstro pela ganhadora da Prova do Anjo, Sarah Aline, tivessem que competir entre si.
Com roupas do castigo, as duas tiveram cinco bolas para atirar na boca de um palhaço. Amanda acertou três bolas e Bruna Griphao apenas uma. Com isso, a atriz foi para a votação do paredão direto com dois votos.
Em seguida, Sarah Aline imunizou Ricardo com o poder do Anjo tirando ele da possível berlinda. "Eu quero que ele continue nessa jornada ao máximo que der", disse a sister.
Os votos da casa empataram em Bruna e Sarah Aline. Com isso, Domitila decidiu indicar Bruna Griphao. E em um surpreendente contragolpe, no qual os jogadores não esperavam, Aline, indicada ao paredão pela Líder, levou Sarah Aline junto, completando o paredão triplo do final de semana.
Com o novo paredão formado, as conversas sobre começaram e Bruna se lamentou em desabafo com Amanda com a possível saída. "Estou me sentindo meio mal. Estou me sentindo insegura, eu não me sentia assim antes", comenta a atriz. "Estou com muito medo desse Paredão porque está muito difícil. Eu tenho muito medo de sair, da Mami [Aline Wirley] sair".
Enquanto isso, no Quarto do Líder, Domitila explicou sua estratégia de jogo para a indicação, e disse que a indicação de Aline não foi por nenhum motivo pessoal.

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