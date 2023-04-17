Thaila Ayala e Renato Góes anunciam nascimento da filha Tereza Crédito: Instagram/@thailaayala

Thaila Ayala e Renato Góes usaram as redes sociais neste domingo, 16, para anunciar o nascimento de Tereza. A bebê é a primeira menina do casal, que já tem Francisco, de 1 ano e 3 meses.

No Instagram, ambos compartilharam fotos do momento pós-parto, revelando o rosto da caçula. "Seja bem-vinda minha filha", anunciou o ator. "Família completa, meu milagre nasceu", escreveu a atriz.

No início desta semana, Thaila compartilhou uma série de stories revelando que a bebê poderia escolher quando nascer, já que médica sua havia sugerido que fizessem cesária quando desse 37 semanas, e a atriz recusou a ideia.

"Estou tentando não marcar uma cesárea. Tereza está com percentil 6, estou com 38 semanas e dois dias, ainda estou esperando chegar nas 39 para ver se, controlando a pré-eclâmpsia e a Síndrome de Hellp, conseguimos esperar a hora certa. Por ter esta condição, ela não aguenta passar por um parto natural, mas estamos tentando pelo menos que ela escolha o dia e horário", contou nos vídeos.