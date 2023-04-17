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"Meu milagre"

Thaila Ayala e Renato Góes anunciam nascimento da filha Tereza

A bebê é a segunda filha dos atores, que são pais de Francisco, de 1 ano e 3 meses
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 08:49

Thaila Ayala e Renato Góes anunciam nascimento da filha Tereza
Thaila Ayala e Renato Góes anunciam nascimento da filha Tereza Crédito: Instagram/@thailaayala
Thaila Ayala e Renato Góes usaram as redes sociais neste domingo, 16, para anunciar o nascimento de Tereza. A bebê é a primeira menina do casal, que já tem Francisco, de 1 ano e 3 meses.
No Instagram, ambos compartilharam fotos do momento pós-parto, revelando o rosto da caçula. "Seja bem-vinda minha filha", anunciou o ator. "Família completa, meu milagre nasceu", escreveu a atriz.
No início desta semana, Thaila compartilhou uma série de stories revelando que a bebê poderia escolher quando nascer, já que médica sua havia sugerido que fizessem cesária quando desse 37 semanas, e a atriz recusou a ideia.
"Estou tentando não marcar uma cesárea. Tereza está com percentil 6, estou com 38 semanas e dois dias, ainda estou esperando chegar nas 39 para ver se, controlando a pré-eclâmpsia e a Síndrome de Hellp, conseguimos esperar a hora certa. Por ter esta condição, ela não aguenta passar por um parto natural, mas estamos tentando pelo menos que ela escolha o dia e horário", contou nos vídeos.
Além desse problema cardíaco da pequena Tereza, Thaila também revelou que a segunda gestação foi mais difícil que a primeira, pois teve atrombofilia no início da gravidez, o que ocasionou muito enjoo e exaustão na atriz.

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