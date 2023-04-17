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"Adoramos"

Marido mostra reação de Rita Lee ao 'Altas Horas' em sua homenagem

Roberto de Carvalho publicou vídeo no Instagram agradecendo ao programa, que contou com diversos cantores: ‘Adoramos’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 09:07

Rita Lee e Roberto de Carvalho: ela luta contra um câncer no pulmão
Rita Lee e Roberto de Carvalho: ela luta contra um câncer no pulmão Crédito: Reprodução/ Instagram @robertodecarvalho
Roberto de Carvalho, marido de Rita Lee, publicou um vídeo mostrando a reação da cantora ao assistir o Altas Horas em sua homenagem na noite de sábado, 15. "Adoramos! Obrigado a todos!", escreveu em seu Instagram.
No programa especialmente em homenagem a Rita Lee, Luísa Sonza canta Amor e Sexo, Céu interpreta Chega Mais, Fernanda Abreu ficou com Jardins da Babilônia, Manu Gavassi, com Esse Tal de Rock and Roll, Paula Toller, Agora Só Falta Você, Paulo Ricardo, Mamãe Natureza, Tiago Iorc, Mania de Você, Tom Zé, 2001, e Zezé Motta, Saúde. Beto Lee completa com Orra Meu.
Sobre o estado de saúde da cantora de 75 anos, que está em tratamento de câncer de pulmão, o filho Beto contou que "ela está bem, está se recuperando, está tudo certo. Segue o tratamento normalmente. A gente está ali, firme e forte, toda a família unida, todo mundo junto".

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