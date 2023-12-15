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Bruna Griphao é internada após se sentir mal: ‘O quadro se agravou muito rápido’

Atriz está em uma unidade semi-intensiva com uma infecção no intestino. Bruna diz que talvez tenha que ficar no hospital por mais alguns dias
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 12:54

A atriz Bruna Griphao
A atriz Bruna Griphao foi internada nesta quinta (14), no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram/@brunagriphao
A atriz e ex-BBB Bruna Griphao foi internada na quinta-feira, 14, no hospital Barra D’or, no Rio de Janeiro após se sentir mal. Bruna afirma que está com uma infecção intestinal. A previsão de alta era para esta sexta-feira, 15, mas a atriz diz que talvez precise ficar mais alguns dias no hospital.
Com uma postagem no Instagram, ela contou aos seus fãs o que ocorreu:
Com uma postagem no Instagram, Bruna Griphao contou aos seus fãs seu problema de saúde
Com uma postagem no Instagram, Bruna Griphao contou aos seus fãs seu problema de saúde Crédito: Reprodução/Instagram
“Gente, pra todo mundo que está perguntando: eu estou com uma infecção no intestino. Estou internada desde ontem. Talvez fique internada mais alguns dias. Depende da minha melhora. Eu comi algo que me fez mal e o quadro se agravou muito rápido. Mas está tudo bem agora, graças a Deus”, escreveu.
O pai de Bruna, Kakau Grphao, deu mais detalhes sobre o estado de saúde da filha. “Ela me ligou na madrugada com muita dor no abdome, vomitando muito. A levei para o hospital. Os médicos fizeram exames e acusou uma inflamação muito grande no intestino, que poderia se espalhar para outros lugares”, contou Orphao.
O pai da atriz suspeita que o problema de saúde tenha sido causado após ela consumir comida japonesa. Bruna recebeu a visita da amiga Pocah, sua ex-companheira de confinamento, que postou uma foto com a atriz.

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