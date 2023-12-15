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Pedro Henrique: esposa lamenta a morte do cantor; "Queria você agora"

Artista gospel passou mal enquanto se apresentava em um culto nesta quarta (13), após sofrer um ataque fulminante
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 12:08

Suillan Barreto, esposa do cantor gospel Pedro Henrique, desabafou sobre a morte do artista. O religioso sofreu um infarto fulminante enquanto se apresentava em Feira de Santana, na Bahia.
Cantor gospel Pedro Henrique morre após sofrer infarto durante apresentação
Cantor gospel Pedro Henrique morre após sofrer infarto durante apresentação Crédito: Reprodução/internet
Suillan lamentou a partida precoce do cantor de 30 anos. "Como eu te amo, meu amor. Essa foi a última vez que te vi ministrando. Estou aqui, meu amor, tentando escrever e, como sempre, me faltando palavras. Cadê você para me ajudar? Cadê você? Ah, meu amor, como eu te amo e sempre falei que eu amo mais. Cadê você? Cadê você? Queria você agora para te encher o saco para tomar café da manhã e você não tomar, mas queria encher o saco, só isso. Te acordar, mesmo sabendo que você não iria levantar. Queria só isso nessa manhã", lamentou.

A MORTE DE PEDRO HENRIQUE

Pedro Henrique passou mal enquanto se apresentava em um culto nesta última quarta (13), após sofrer um ataque fulminante. Um vídeo que circula na internet mostra o momento em que o cantor cai já desacordado e a reação do público. O artista gospel deixa uma filha, Zoe, que completa dois meses nos próximos dias. Veja vídeo.

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