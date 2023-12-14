Cantor gospel Pedro Henrique morre após sofrer infarto durante apresentação

O cantor gospel Pedro Henrique morreu nesta quarta-feira, dia 13, ao sofrer um infarto fulminante durante uma apresentação em Feira de Santana, na Bahia. Ele tinha 30 anos.

"Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai superdedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!", diz a nota.