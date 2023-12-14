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Luto

Cantor gospel Pedro Henrique morre após sofrer infarto durante apresentação

Ele tinha 30 anos e se apresentava em Feira de Santana, na Bahia; ainda não há informações sobre velório e sepultamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 10:13

Cantor gospel Pedro Henrique morre após sofrer infarto
Cantor gospel Pedro Henrique morre após sofrer infarto Crédito: Reprodução/Instagram/@pedrohenrique.oficial
O cantor gospel Pedro Henrique morreu nesta quarta-feira, dia 13, ao sofrer um infarto fulminante durante uma apresentação em Feira de Santana, na Bahia. Ele tinha 30 anos.
A gravadora do músico, Todah Music, anunciou sua morte em uma nota no Instagram nesta quinta-feira, dia 14.
"Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai superdedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!", diz a nota.

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