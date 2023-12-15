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Cantor gospel Pedro Henrique foi pai dois meses antes de morrer

Filha nasceu prematura. Artista de 30 anos sofreu infarto em show em Feira de Santana, na Bahia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 08:18

Pedro Henrique, a esposa e a filha, que completou um mês em novembro
Pedro Henrique, a esposa e a filha, que completou um mês em novembro Crédito: Reprodução/Instagram/@pedrohenrique.oficial
O cantor gospel Pedro Henrique havia acabado de virar pai quando morreu nesta quinta-feira (14) em um show em Feira de Santana, na Bahia. O artista conseguiu realizar o sonho por uma coincidência do destino, já que Zoe, de dois meses, fruto do casamento com Sulian Barreto, nasceu antes da data prevista.
"Nasceu o amor das nossas vidas! 33 semanas e 4 dias. Nossa guerreira! Seja bem-vinda filha, nossa ZOE!", publicou Pedro no Instagram em 19 de outubro. Um bebê que nasce com 33 semanas de gestação é considerado prematuro.
Nos comentários, fãs se emocionam e dizem que Zoe nasceu mais cedo para poder conhecer o pai. "Então era por isso que você tinha que vir antes... Para o seu papai te conhecer", escreveu a seguidora Kamily Prado. "Zoe nasceu antecipada para ver o papai de perto. Tudo tem propósito", comentou Jessica Cristina.
Pedro sofreu um infarto fulminante e foi socorrido pela produção, mas faleceu após um ataque cardíaco.

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