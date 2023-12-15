Cantor gospel Pedro Henrique foi pai dois meses antes de morrer

Pedro Henrique, a esposa e a filha, que completou um mês em novembro Crédito: Reprodução/Instagram/@pedrohenrique.oficial

O cantor gospel Pedro Henrique havia acabado de virar pai quando morreu nesta quinta-feira (14) em um show em Feira de Santana, na Bahia. O artista conseguiu realizar o sonho por uma coincidência do destino, já que Zoe, de dois meses, fruto do casamento com Sulian Barreto, nasceu antes da data prevista.

"Nasceu o amor das nossas vidas! 33 semanas e 4 dias. Nossa guerreira! Seja bem-vinda filha, nossa ZOE!", publicou Pedro no Instagram em 19 de outubro. Um bebê que nasce com 33 semanas de gestação é considerado prematuro.

Nos comentários, fãs se emocionam e dizem que Zoe nasceu mais cedo para poder conhecer o pai. "Então era por isso que você tinha que vir antes... Para o seu papai te conhecer", escreveu a seguidora Kamily Prado. "Zoe nasceu antecipada para ver o papai de perto. Tudo tem propósito", comentou Jessica Cristina.