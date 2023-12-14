Gusttavo Lima fará 'esquenta' para 2024 em seu show no ES

Gusttavo Lima faz show em Guarapari no dia 29 de dezembro Crédito: Augusto Albuquerque/Divulgação

Que o verão 2024 está chegando todo mundo já sabe. Mas que tal encerrar com chave de ouro o ano de 2023 com um show do embaixador Gusttavo Lima? Foi exatamente isso que o cantor revelou em um bate-papo com a equipe de HZ. "Com esse clima e energia, com certeza não apenas encerraremos o ano com chave de ouro, como também começaremos o próximo com o pé direito!", afirmou.

O cantor se apresenta no dia 29 de dezembro, a partir das 20h30 no P12, em Guarapari. E além disso, comentou que as músicas do novo DVD “Paraíso Particular” recém-lançadas estarão incluídas no repertório no show. Mas se você é fã das antigas, não se preocupe! O mineiro deixou claro que as músicas do começo da carreira também não ficarão de fora. Curtiu? Confira abaixo a entrevista completa com o sertanejo.

O show do dia 29 de dezembro está sendo muito aguardado pelos capixabas. E por ser bem antes do ano novo, como você pretende fechar 2023 com chave de ouro no Espírito Santo? Estaremos a apenas dois dias do ano-novo e a expectativa é realizar um show no qual possamos comemorar todas as coisas boas que vivemos em 2023, já fazendo um ‘esquenta’ para 2024, que se aproxima. Com esse clima e energia, com certeza, não apenas encerraremos o ano com chave de ouro, como também começaremos o próximo com o pé direito! Qual música não pode faltar nesse show? E qual aquela que os capixabas sempre pedem? Não poderão faltar as músicas no novo DVD “Paraíso Particular”, como “Mala dos Porta Mala” e “Canudinho”, além, é claro, de faixas como “Desejo Imortal” e “Saudade da Minha Vida”. Das que o público capixaba sempre pede, não podem ficar de fora, principalmente, as músicas que me acompanham desde o começo da carreira, a exemplo de “Refém”, “Balada Boa”, “Inventor dos Amores” e “Gatinha Assanhada”. Essas fazem parte da nossa história no Espírito Santo. Podemos esperar alguma novidade ou surpresa no dia 29? Surpresa, se houver, não dá pra contar, porque senão estraga, como diz o ditado (risos), mas, novidades sempre têm. Inclusive, músicas novas do DVD “Paraíso Particular” recém-lançadas que estarão no repertório. Será uma apresentação bem especial, preparada com muito carinho, por isso, desde já deixo o convite para que todos vocês estejam com a gente no próximo dia 29, no P12, fazendo uma grande festa! Você já morou no Espírito Santo. E de tantas vezes que veio ao ES, teve alguma mais marcante e por quê? Todas as idas ao Espírito Santo são marcantes, pois são sempre especiais e me trazem boas lembranças. Como você bem recordou, já morei por aí e, até hoje, tenho diversos amigos na região. Voltar para revê-los e para cantar para a galera capixaba é sempre motivo de felicidade.