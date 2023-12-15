Campeão de Fórmula Indy faz palestra sobre superação em Vitória; fotos

Enzo Bergi, Francisco Moreira, Heitor Fischer, Bernardo Tonini, Felipe Antunes, Gabriel Bichara, Julia Volpato, Lucas Entringer, Natalia Schettini, Pedro Mello, Tasso Lugon, Ana Luízi Candido, Gustavo Gomes e Miguel Carasso, todos alunos do Centro Educacional Leonardo da Vinci, acabaram de conquistar medalhas de ouro, prata e bronze na Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico. A competição testou os estudantes com jogos e desafios lógicos, exigindo intenso pensamento analítico na resolução dos problemas.