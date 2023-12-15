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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Campeão de Fórmula Indy faz palestra sobre superação em Vitória; fotos

Publicado em
15 dez 2023 às 03:00
Scandar Nemer, Tony Kanaan e Cícero Nemer
Scandar Nemer, Tony Kanaan e Cícero Nemer Crédito: Cacá Lima

Palestra de Tony Kanaan

Com participação de Tony Kanaan, campeão da Fórmula Indy em 2004, além da Indy 500 e das 24h de Daytona, Scandar e Cícero Nemer receberam convidados para a segunda edição do Território Rhino: Desbrave o Instangível. No encontro, empresários de diversos segmentos conheceram a trajetória de superação e velocidade do célebre piloto. Atualmente, o Rhino Grupo atua em 25 estados, conecta 2.800 empresas e já realizou mais de 5500 operações, sendo uma especialista em soluções financeiras,atingindo em 2023 a incrível marca de R$ 1 bilhão transacionados. Confira quem prestigiou a manhã de terça no Casa Lounge nas fotos de Cacá Lima.

MODA

Nara Rubia Mantaia, Layla Mediote, Stefanie Czartoryski e Monique Fachetti
Nara Rubia Mantaia, Layla Mediote, Stefanie Czartoryski e a anfitriã Monique Fachetti: noite fashion na Praia do Canto Crédito: Vitor Carvalho

O bem que contagia

A ativista social Marina Cunico, de 17 anos, está à frente da ação ‘O bem que contagia’, de sexta-feira (15) a domingo (17), no Boulevard Shopping Vila Velha. A iniciativa vai contemplar mil crianças assistidas pelo Instituto Estrelar, que vão às compras em uma loja que será aberta especialmente para o evento, com a oferta de cerca de 12 mil itens, entre roupas, brinquedos, sapatos e acessórios, frutos de doações. A moeda usada será o ‘amor real’, que elas vão receber após participação em uma oficina de reciclagem.

Dezembro Laranja

A campanha anual "Dezembro Laranja", da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), este ano chama atenção para os cuidados individualizados que os brasileiros devem ter para prevenir o câncer de pele. "É fundamental entender a diversidade étnica do nosso país, e que cada pessoa possui um tipo de pele único, por isso a escolha do protetor solar e outras medidas de proteção devem ser orientadas por um dermatologista", alerta a dermatologista Karina Mazzini.

INAUGURAÇÃO

Vitor e Leandro Alvarenga Vieira
Vitor e Leandro Alvarenga Vieira: novo gastrobar na Praia do Canto, onde funcionava o Bendito Bistrô Crédito: Mônica Zorzanelli

Café com corretores

Na segunda-feira (18), no Restaurante Coco Bambu do Shopping Praia da Costa, a Construtora Épura promove a última edição do Café com Corretores 2023. O evento conta com a palestra do empresário Juarez Gustavo Soares, ex-presidente e atual membro do conselho superior da Ademi. Juarez é o primeiro capixaba a chegar no pico do Everest. A palestra visa associar a experiência de montanhista e o mercado imobiliário.

Brinde de final de ano

Às vésperas de comemorar os 30 anos de sua Jaklayne Joias, Etania Lira promove um brinde de fim de ano na próxima segunda, 18, na novissíma loja localizada no Shopping Moxuara. Com projeto assinado por Otavia Corradi, o espaço reúne as novidades em joias e acessórios da marca.

NA PRAIA DO CANTO

A atriz Bárbara Colen, conhecida pelos papéis no filme Bacurau e na novela Quanto Mais Vida Melhor, foi convidada de Andy Bonella e Dudu Altoé em recente evento na Praia do Canto, em Vitória
A atriz Bárbara Colen, conhecida pelos papéis no filme Bacurau e na novela Quanto Mais Vida Melhor, foi convidada de Andy Bonella e Dudu Altoé em recente evento na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Vitor Carvlho

Desenvolvimento econômico

O setor imobiliário é tido pelos especialistas como ferramenta de desenvolvimento econômico e social das cidades, já que impulsiona o turismo, gera emprego e fomenta o surgimento de novos negócios e serviços. Com a chegada do Manami Ocean Living em Guarapari tudo isso será uma realidade. Segundo o membro do conselho de administração da Invite Incorporações, Romero Valença, é por meio da indústria da construção civil que se gera grande parte da mão de obra. "Esse ramo envolve dezenas de empresas e fornecedores da região vizinha de Guarapari e também da própria cidade. E Manami chegará para levar isso tudo ao município e aos moradores", afirma.

Feras do Raciocínio Lógico

Enzo Bergi, Francisco Moreira, Heitor Fischer, Bernardo Tonini, Felipe Antunes, Gabriel Bichara, Julia Volpato, Lucas Entringer, Natalia Schettini, Pedro Mello, Tasso Lugon, Ana Luízi Candido, Gustavo Gomes e Miguel Carasso, todos alunos do Centro Educacional Leonardo da Vinci, acabaram de conquistar medalhas de ouro, prata e bronze na Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico. A competição testou os estudantes com jogos e desafios lógicos, exigindo intenso pensamento analítico na resolução dos problemas.

NA REDE GAZETA

Ivan Reis, Márcio Chagas, Francisco Calezani, Karina Ghidetti e Bruno Araújo
Ivan Reis, Márcio Chagas, Francisco Calezani, Karina Ghidetti e Bruno Araújo: em encontro de negócios na Rede Gazeta Crédito: Divulgação

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