Dorion Soares recebe convidados para almoço de final de ano

A Sankhya, uma das principais desenvolvedoras de software de gestão empresarial (ERP/EIP), que tem unidade em Vila Velha-ES, foi uma das empresas de destaque no Prêmio Melhores Empresas para Jovens Profissionais (EFY), uma premiação que reconhece e celebra organizações que se destacam na promoção de um ambiente de trabalho favorável aos profissionais com até 35 anos. Aqui no Espírito Santo, a empresa emprega cerca de 40 pessoas, sendo mais da metade dos funcionários abaixo dos 35 anos. Na premiação, foi anunciado que a empresa conquistou a segunda colocação no ranking Brasil, superando 46 outras empresas, o que fez que a marca ficasse à frente de gigantes do setor como a Dell. A empresa também obteve sucesso no EFY Tech Brasil 2023, ocupando a 6ª posição entre as 22 empresas listadas.