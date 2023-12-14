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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Dorion Soares recebe convidados para almoço de final de ano

Publicado em
14 dez 2023 às 03:00
Dorion Soares com Ana Paula e Flávia Gimenez
Dorion Soares com Ana Paula e Flávia Gimenez Crédito: Arthur Louzada

É Natal!

Em uma tarde de pura sofisticação, Dorion Soares reuniu apaixonados por joias no restaurante Aleixo, na Praia do Canto, na última quarta-feira. O designer, que recentemente abriu sua nova loja no Rio de Janeiro, apresentou aos convidados as mais recentes criações da marca, destacando-se em esmeraldas, turmalinas paraíba, rubelitas, águas-marinhas e diamantes. Fotos: Arthur Louzada

QUERIDAS DE RR

Juliana Pralon, Brenda e Bianca Riva
Juliana Pralon, Brenda e Bianca Riva: em noite de moda na Ilha Crédito: Arthur Louzada

CAFÉ DA MANHÃ

Celebração

Com celebração entre clientes, imprensa e influenciadores, a Clínica Vanessa Cabral vai comemorar os 25 anos da clínica e todas as conquistas do ano de 2023 em um sunset de fim de ano. O evento acontece neste sábado (16), às 16h30, no Mahara Restaurante, em Jacaraipe.

Melhor empresa para jovens

A Sankhya, uma das principais desenvolvedoras de software de gestão empresarial (ERP/EIP), que tem unidade em Vila Velha-ES, foi uma das empresas de destaque no Prêmio Melhores Empresas para Jovens Profissionais (EFY), uma premiação que reconhece e celebra organizações que se destacam na promoção de um ambiente de trabalho favorável aos profissionais com até 35 anos. Aqui no Espírito Santo, a empresa emprega cerca de 40 pessoas, sendo mais da metade dos funcionários abaixo dos 35 anos. Na premiação, foi anunciado que a empresa conquistou a segunda colocação no ranking Brasil, superando 46 outras empresas, o que fez que a marca ficasse à frente de gigantes do setor como a Dell. A empresa também obteve sucesso no EFY Tech Brasil 2023, ocupando a 6ª posição entre as 22 empresas listadas.

Réveillon

Graciella D'Ferraz vai começar o novo ano no palco. É que a cantora e compositora capixaba vai comandar o réveillon na praça Central de Domingos Martins, com muitas surpresas para o público. O look da virada será by Regina Pagani.

INAUGURAÇÃO

Tiago Lima, Raphael Brotto, Luciana, Ciro, Célia Nolasco, Fábio Dalvi e Fernanda Nolasco no soft open do Sabor da Terra no Shopping Vitória
Tiago Lima, Raphael Brotto, Luciana, Ciro, Célia Nolasco, Fábio Dalvi e Fernanda Nolasco: no soft open do Sabor da Terra, no Shopping Vitória Crédito: Carol Veiga

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