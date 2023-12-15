É o Tchan!: com muito axé, "Altas Horas" celebra 30 anos do grupo baiano

Fenômeno dos anos 1990, que coloca o público para requebrar até hoje, o É o Tchan! completa 30 anos e a data será celebrada pelo "Altas Horas" deste sábado (16).
Além de Compadre Washington, Beto Jamaica, Sheila Mello e Jacaré, Serginho Groisman reúne no palco convidados ícones do axé music e do samba, fãs da banda e até quem um dia sonhou em ser a loira ou a morena do Tchan!: Bela Gil, Daniela Freitas, Dodô (Pixote), Emanuelle Araújo, Gilmelândia, Ingrid Guimarães, Lorena Improta, Pierre Onassis, Rosiane Pinheiro, Sarajane, Suyane Moreira, Tatau e Viviane Araújo e participam dessa homenagem.
"Nós fomos buscar essa batida lá no recôncavo baiano, dentro do terreiro de candomblé, do samba de caboclo, do samba de roda, resgatamos um pouquinho de tudo e colocamos no Gera Samba, que hoje virou o É o Tchan do Brasil!", lembra Compadre Washington sobre o início e formação do grupo.
"A gente conseguiu trazer o samba do recôncavo e colocar uma coreografia em cima disso. O diferencial do É o Tchan! está aí. Aí chegaram o Jacaré, Scheila Carvalho, Sheila Mello, Carla Perez, Débora Brasil, e deu esse molho a mais, esse tchan a mais, nesse som que criamos", complementa Beto Jamaica.
Entre os clássicos, a banda promete não deixar o público parado com canções que são verdadeiros hits, principalmente para quem cresceu junto com eles, como "A Nova Loira do Tchan", "Bambolê", "Pau que Nasce Torto / Melô do Tchan" e "É o Tchan no Havaí".
Você já sabe, mas não custa nada lembrar. O "Altas Horas" vai ao ar aos sábados, depois de "Terra e Paixão", na Rede Globo.