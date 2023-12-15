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Luísa Sonza explica por que não foi ao palco receber prêmio por 'Chico'

Mesmo presente no evento, Sonza não subiu ao palco após ser anunciada como vencedora por Titi Müller e Marimoon
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 11:43

Luísa Sonza não subiu ao palco após ser anunciada como vencedora por Titi Müller e Marimoon
Luísa Sonza não subiu ao palco após ser anunciada como vencedora por Titi Müller e Marimoon Crédito: Reprodução/Redes Sociais/ Uol/ Splash/ Michelle Felippelli/Futura Press/Folhapress
Luísa Sonza explicou por que não subiu ao palco do WME Awards 2023 para receber um prêmio pela música "Chico".
A cantora diz que não ouviu o anúncio de que tinha vencido. "Eu estava no camarim na hora, não escutei", escreveu Luísa nos comentários de uma postagem sobre o assunto no Instagram.
Ela tentou correr ao palco, mas as apresentadoras já tinham passado para a próxima categoria. "Corri para conseguir receber, mas não deu tempo, foi só isso".
Luísa diz que ama a música que fez para o ex. "Eu amo essa música, pra mim uma das melhores que já fiz, ela é meu xodó, fiquei muito feliz com o prêmio".

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