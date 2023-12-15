Luísa Sonza explica por que não foi ao palco receber prêmio por 'Chico'

Luísa Sonza não subiu ao palco após ser anunciada como vencedora por Titi Müller e Marimoon Crédito: Reprodução/Redes Sociais/ Uol/ Splash/ Michelle Felippelli/Futura Press/Folhapress

Luísa Sonza explicou por que não subiu ao palco do WME Awards 2023 para receber um prêmio pela música "Chico".

A cantora diz que não ouviu o anúncio de que tinha vencido. "Eu estava no camarim na hora, não escutei", escreveu Luísa nos comentários de uma postagem sobre o assunto no Instagram.

Ela tentou correr ao palco, mas as apresentadoras já tinham passado para a próxima categoria. "Corri para conseguir receber, mas não deu tempo, foi só isso".