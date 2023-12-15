Luísa Sonza explica por que não foi ao palco receber prêmio por 'Chico'

Luísa Sonza explicou por que não subiu ao palco do WME Awards 2023 para receber um prêmio pela música "Chico".
A cantora diz que não ouviu o anúncio de que tinha vencido. "Eu estava no camarim na hora, não escutei", escreveu Luísa nos comentários de uma postagem sobre o assunto no Instagram.
Ela tentou correr ao palco, mas as apresentadoras já tinham passado para a próxima categoria. "Corri para conseguir receber, mas não deu tempo, foi só isso".
Luísa diz que ama a música que fez para o ex. "Eu amo essa música, pra mim uma das melhores que já fiz, ela é meu xodó, fiquei muito feliz com o prêmio".