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George Clooney diz que 'Friends' não trouxe alegria, felicidade ou paz a Matthew Perry

Na entrevista divulgada nesta terça-feira, 19, George revelou que conheceu Matthew antes do sucesso do seriado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 08:55

Brad Pitt disse que considera George Clooney o homem mais bonito
George Clooney disse que Matthew Perry não foi feliz enquanto atuava em Friends Crédito: FramePhoto/Folhapress
George Clooney disse que Matthew Perry não foi feliz enquanto atuava em Friends. O ator lembrou de sua amizade com o intérprete de Chandler em entrevista ao Deadline.
Matthew morreu em outubro deste ano. A causa da morte foi revelada na semana passada: "efeitos agudos da ketamina".
Na entrevista divulgada nesta terça-feira, 19, George revelou que conheceu Matthew antes do sucesso do seriado: "Era um garoto muito bom, absurdamente engraçado. Antes mesmo de ser escalado em Friends, ele dizia para mim que queria muito um papel em uma sitcom. Ele dizia que isso o faria o homem mais feliz do planeta".
Porém, não foi isso que Clooney presenciou. "Ele conseguiu provavelmente um dos melhores papéis de todos os tempos. Ele não estava feliz. Isso não lhe trouxe alegria, felicidade ou paz", disse. George explicou que, na época, gravava no estúdio ao lado do amigo e percebeu que ele não estava bem.
"Assistir isso acontecer foi difícil porque não sabíamos o que estava acontecendo com ele. Nós simplesmente sabíamos que ele não estava feliz e eu não tinha ideia do que ele estava fazendo (...) E também apenas lhe diz que sucesso, dinheiro e todas essas coisas não trazem felicidade automaticamente. Você tem que estar feliz consigo mesmo e com sua vida", concluiu.

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