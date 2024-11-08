Preta Gil passa por nova cirurgia após dores na região da pelve

Preta Gil Crédito: @pretagil via Instagram

Preta Gil, 50, usou as redes sociais nesta sexta-feira (8) para contar que precisou passar por uma nova cirurgia. Após sentir fortes dores na região da pelve, ela buscou atendimentos dos médicos, que a acompanham no tratamento contra o câncer no intestino. A equipe então decidiu operá-la e descobriu que a cantora estava com problemas renais.

A filha de Gilberto Gil fez questão de explicar aos fãs o que tinha acontecido. "Fiz exames e descobri que estava com cálculos renais, o que ocasionou a obstrução do meu cateter. Precisei passar por uma cirurgia para fazer a troca do meu Duplo J [cateter utilizado em pacientes que apresentam obstrução do fluxo urinário entre o rim e a bexiga]", contou.