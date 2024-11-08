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Saúde

Preta Gil passa por nova cirurgia após dores na região da pelve

Cantora conta que os médicos descobriram que ela estava com problemas renais: 'Estou bem'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 15:44

Preta Gil mostra primeiro dia de quimioterapia após retomada de tratamento contra câncer.
Preta Gil  Crédito: @pretagil via Instagram
Preta Gil, 50, usou as redes sociais nesta sexta-feira (8) para contar que precisou passar por uma nova cirurgia. Após sentir fortes dores na região da pelve, ela buscou atendimentos dos médicos, que a acompanham no tratamento contra o câncer no intestino. A equipe então decidiu operá-la e descobriu que a cantora estava com problemas renais.
A filha de Gilberto Gil fez questão de explicar aos fãs o que tinha acontecido. "Fiz exames e descobri que estava com cálculos renais, o que ocasionou a obstrução do meu cateter. Precisei passar por uma cirurgia para fazer a troca do meu Duplo J [cateter utilizado em pacientes que apresentam obstrução do fluxo urinário entre o rim e a bexiga]", contou.
Preta comentou também que a cirurgia aconteceu por volta das 5h da manhã desta sexta e tranquilizou os fãs. "Estou bem e sem dor. Graças a Deus. A gente teve que interromper a quimioterapia, mas não vai fazer nenhuma diferença no tratamento. Está tudo certo", explicou a cantora, que já até antecipou o anúncio da alta médica. "Vou para casa na segunda-feira (11)".

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