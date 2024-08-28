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Preta Gil diz que se culpava por ter câncer no intestino: 'Comecei a comprar algumas nóias'

Empresária deu entrevista para Pedro Bial e que irá ao ar nesta terça (27) na Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 08:27

Pedro Bial recebe no programa Conversa com Bial a cantora e empresária Preta Gil
Pedro Bial recebe no programa Conversa com Bial a cantora e empresária Preta Gil Crédito: Globo
A empresária Preta Gil falou sobre o diagnóstico que teve sobre câncer no intestino no programa Conversa Com Bial, apresentado por Pedro Bial e que vai ao ar nesta terça-feira (27).
A atriz e filha de Gilberto Gil diz que se culpou bastante por ter tido um diagnóstico nesta região, especialmente por causa do seu peso, que sempre foi debatido publicamente. Hoje, ela encara a situação de uma forma melhor.
"Eu tinha uma culpa muito grande no meu câncer, porque era no meu intestino. Sempre foi um debate na minha vida a questão do meu peso, um debate até muito mais público do que meu próprio. Mas quando começou o debate público comecei a comprar algumas nóias e algumas questões para mim", afirmou.
Preta também comentou que se culpou durante um tempo por não ter cuidado da sua alimentação como deveria. Atualmente, ela diz que se cuida bastante e que só não é uma mulher padrão, mas é uma pessoa bem mais saudável.
"Eu me culpei muito pela minha não administração correta da alimentação durante a minha vida. Graças a Deus existem terapeutas no mundo. Meus médicos diziam 'não se culpe, a gente trabalha aqui com pessoas extremamente saudáveis, e que tem o mesmo tumor que você'. A gente pode se amar do jeito que a gente é, mas temos que entender se esse corpo é saudável. Hoje sou saudável, me cuido, e sou fora do padrão, não sou uma mulher magra", disse.
Na entrevista, Preta Gil fala ainda sobre ter crescido na família Gil; sobre ter tido Gal Costa como sua madrinha e como tem sido a experiência de ser avó pela primeira vez.

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