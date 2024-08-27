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Programa de TV

Após quase dez anos no ar, reality de culinária do GNT ganha chance na Globo

Sétima temporada de The Taste Brasil vai ganhar chance em horário nobre, com exibição semanal logo após a novela das nove, "Mania de Você"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 17:23

Os jurados Felipe Bronze, Manu Ferraz, Manu Buffara e Claude Troisgros no The Taste Brasil
Os jurados Felipe Bronze, Manu Ferraz, Manu Buffara e Claude Troisgros no The Taste Brasil Crédito: Adalberto de Melo/Globo
A Globo voltará a ter um novo reality show culinário na TV aberta após três anos. No ar desde 2015 no GNT, canal de variedades da empresa, o reality show The Taste Brasil será exibido em breve.
A sétima temporada da produção, já gravada, vai ganhar chance em horário nobre da maior emissora do Brasil, com exibição semanal logo após a novela das nove, que será "Mania de Você", que substitui o remake de "Renascer" em setembro.
A temporada terá exibição em simultâneo com o GNT, que terá a primeira janela, como acontece com o Conversa com Bial, de Pedro Bial, desde este ano.

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O The Taste Brasil uma versão do programa americano The Taste e é produzido pelo GNT desde 2015. No programa, os participantes são divididos em quatro times e participam de diversas provas.
A cada episódio, eles precisam fazer os pratos de acordo com um tema pré-estabelecido e recebem ajuda dos respectivos mentores. No corpo de júri, estarão os chefs de cozinha Felipe Bronze, Manu Buffara, Manu Ferraz e Claude Troisgros.
A Globo aposta que a exibição fará bastante diferença na questão comercial. Já era um desejo antigo do departamento comercial da empresa ter novamente um reality de culinária.
Entre 2019 e 2021, a Globo exibiu o reality Mestre do Sabor, que tinha audiência abaixo do esperado, mas era sucesso comercial. O programa foi cancelado em 2022.

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