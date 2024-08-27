Marcos Oliveira, o Beiçola, pode se mudar para o Retiro dos Artistas após ordem de despejo

Marcos Oliveira afirma, em podcast, que foi menosprezado pela Globo: 'Ator não tem o menor valor lá dentro' Crédito: Reprodução de vídeo/YouTube/Podcast Papagaio Falante

O ator Marcos Oliveira, de 68 anos, conhecido pelo icônico papel de Beiçola na série A Grande Família, está novamente em uma situação delicada. Na última quarta-feira, 21, ele recebeu uma nova ordem de despejo do apartamento em que reside, localizado em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Com uma dívida que ultrapassa R$ 12 mil, incluindo três meses de aluguel atrasados, Marcos tem apenas 15 dias para deixar o imóvel.

Em meio a esse cenário, o Retiro dos Artistas, instituição que já havia oferecido abrigo a Oliveira anteriormente, volta a ser uma possível solução. Porém, o ator hesita em se mudar para o local devido a restrições em relação aos seus três cachorros, Mel, Preta e Lolita. O ator expressou estar em pânico e sem saber para onde ir. "Eu estou em pânico, sem condições de nada e apático. Tenho que sair e não sei para onde vou", desabafou em entrevista ao jornal Extra.