Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Marcos Oliveira, o Beiçola, pode se mudar para o Retiro dos Artistas após ordem de despejo
Famosos

Marcos Oliveira, o Beiçola, pode se mudar para o Retiro dos Artistas após ordem de despejo

Não é a primeira vez que o ator chega ao extremo por questões financeiras; o retiro é uma possibilidade, mas há limitações
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 16:00

Marcos Oliveira afirma, em podcast, que foi menosprezado pela Globo: 'Ator não tem o menor valor lá dentro'
Marcos Oliveira afirma, em podcast, que foi menosprezado pela Globo: 'Ator não tem o menor valor lá dentro' Crédito: Reprodução de vídeo/YouTube/Podcast Papagaio Falante
O ator Marcos Oliveira, de 68 anos, conhecido pelo icônico papel de Beiçola na série A Grande Família, está novamente em uma situação delicada. Na última quarta-feira, 21, ele recebeu uma nova ordem de despejo do apartamento em que reside, localizado em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Com uma dívida que ultrapassa R$ 12 mil, incluindo três meses de aluguel atrasados, Marcos tem apenas 15 dias para deixar o imóvel.
Em meio a esse cenário, o Retiro dos Artistas, instituição que já havia oferecido abrigo a Oliveira anteriormente, volta a ser uma possível solução. Porém, o ator hesita em se mudar para o local devido a restrições em relação aos seus três cachorros, Mel, Preta e Lolita. O ator expressou estar em pânico e sem saber para onde ir. "Eu estou em pânico, sem condições de nada e apático. Tenho que sair e não sei para onde vou", desabafou em entrevista ao jornal Extra.
Essa não é a primeira vez que Marcos enfrenta dificuldades financeiras e o risco de perder sua moradia. Em 2023, ele também passou por uma situação semelhante, mas conseguiu quitar parte das dívidas com a ajuda de uma doação de R$ 50 mil da advogada e influenciadora Deolane Bezerra. Apesar de ter quitado os débitos na época, a nova ordem de despejo coloca novamente em xeque a estabilidade do ator.

Veja Também

Tony Ramos chora e relembra volta ao trabalho após cirurgia

Rodrigão foi internado após sangramento; ex-BBB está sob observação

Ana Maria Braga está com Covid e vira desfalque no Mais Você

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados