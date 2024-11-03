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Fest Gastronomia

Simoninha: “O primeiro grande show que assisti do meu pai foi em Guarapari”

Em entrevista para HZ, Simoninha contou o que o público pode esperar do Baile do Simonal com Paulo Miklos no próximo Fest Gastronomia
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 03 de Novembro de 2024 às 14:00

Simoninha e Wilson Simonal
Simoninha e Wilson Simonal Crédito: Daniela Souza/Folhapress e Acervo UH/Folhapress
O Fest Gastronomia 2024 promete ser inesquecível para os amantes da música e da culinária. Um dos destaques do evento é o Baile do Simonal, que acontece no dia 15 de novembro, no Clube Álvares Cabral, em Vitória. Comandado por Max de Castro e Simoninha, filhos do lendário Wilson Simonal, o show ganha ainda mais brilho com a participação especial de Paulo Miklos, ex-vocalista dos Titãs.
A conexão entre o Baile do Simonal e o público capixaba é profunda e cheia de história. Simoninha relembra com carinho um dos primeiros shows que assistiu de seu pai, Wilson Simonal, em Guarapari. "Tenho memórias muito carinhosas com o Espírito Santo, pois um dos primeiros shows do meu pai que eu lembro de ter assistido, quando eu ainda era criança, foi em Guarapari. Ele fez um show gigante, no auge do sucesso dele, no início dos anos 1970. Olha quanto tempo tem isso! Eu era muito pequeno e ainda lembro”.
Simoninha conta que, ainda criança, ficou encantado com Guarapari. “Achei uma cidade linda e é linda até hoje. Já tive a oportunidade de tocar, levar meu trabalho lá, as lembranças são muito boas", compartilhou.
Simoninha e Max de Castro integram o projeto Baile do Simonal
Simoninha e Max de Castro integram o projeto Baile do Simonal Crédito: Baile do Simonal/Divulgação
Para Simoninha, trazer o Baile do Simonal para um evento que valoriza tanto a cultura quanto a gastronomia capixaba é uma grande alegria. "Da mesma forma que a culinária convive com misturas, o Baile do Simonal é um um pouco dessa experiência também, de misturar as coisas, de trazer a nossa cultura. É um prazer imenso fazer parte de um evento como este”, afirma.
Com Paulo Miklos, o Baile do Simonal promete trazer uma nova energia ao palco. Simoninha fala sobre a adição de Miklos ao baile: "O Paulo é um artista que tem uma carreira muito ligada aos Titãs, ao pop, ao rock e agora já está há um bom tempo em carreira solo. Um artista incrível, de uma tremenda musicalidade. Eu acho que ele se liga exatamente nessa coisa das misturas que é o baile”, conta Simoninha. O cantor também afirmou que o público pode esperar um show repleto de energia e alegria, características marcantes do Baile do Simonal.

FEST GASTRONOMIA

O Fest Gastronomia não se limita apenas à música. O evento, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro, também oferece uma experiência gastronômica completa, com aulas-show de chefs renomados, feiras, food trucks, atrações culturais e uma área kids, proporcionando diversão para toda a família. Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 70, com gratuidade para crianças de até 15 anos acompanhados dos pais ou responsáveis ​​legais.
Imagem Edicase Brasil
Paulo Miklos, da banda Titãs, durante show Crédito: A.PAES | ShutterStock
FEST GASTRONOMIA 2024 
Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024.
Horários: quinta-feira (14/11), das 17h à 1h; sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h. 
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. 
Ingressos: R$ 70 (meia/meia solidária mediante 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso. 
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024.  
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
Realização: A Gazeta. 

Atualização

13/11/2024 - 11:11
Os valores dos ingressos foram alterados no texto de acordo com o novo lote de vendas. 

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