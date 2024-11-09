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Fátima Bernardes participa pela primeira vez do Teleton

Apresentadora esteve nos estúdios SBT ao lado de Eliana e Celso Portiolli nesta sexta-feira (8/11)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Novembro de 2024 às 16:47

Fátima Bernardes estreia à frente do The Voice Kids
Fátima Bernardes estreia à frente do The Voice Kids Crédito: Fabio Rocha/Rede Globo
Fátima Bernardes, 62, participou pela primeira vez do Teleton 2024 no SBT.
No palco do evento, a apresentadora foi recebida por Eliana e Celso Portiolli e relembrou de quando quebrou o pé e não participou em 2023. "Boa noite! Obrigado! É a primeira vez [no palco do Teleton], mas era para eu ter vindo no ano passado, só que quebrei o pé."
Não consegui, mas tinha mandado um vídeo. Então, assim, de alguma maneira eu já participei Fátima Bernardes
A apresentadora contou que ficou encantada ao ver o trabalho da AACD. "Bom demais! E eu estou encantada porque, estando aqui de perto, a gente começa a perceber que o trabalho da AACD tem uma característica constante que é o movimento."
Para as pessoas com deficiência, o movimento não é apenas uma questão de mobilidade de andar daqui pra lá. É uma porta para a independência e inclusão Fátima Bernardes
Este ano, a meta do SBT é arrecadar 35 milhões para a instituição.

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