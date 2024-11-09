Tata Werneck pede orações ao anunciar internação da avó

Tata Werneck, 41, usou as redes sociais para pedir orações para a sua avó, Dona Vera.
A apresentadora compartilhou uma foto da filha, Clara Maria, 5, ao lado da vó, Dona Vera e pediu: "Somos tantos e acredito na fé das pessoas ...queria pedir orações para minha avó amada Vera, que se internou novamente."
"Para que ela se recupere para poder ficar mais tempo com a gente, porque a gente ama muito ela".
Esta é a segunda vez que a avó de Tata Werneck precisa se internar. No mês passado, Tata agradeceu o cuidado dos profissionais com a avó.