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Tata Werneck pede orações ao anunciar internação da avó

Esta é a segunda vez que a avó da apresentadora precisa se internar. O pedido foi feito em uma publicação nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Novembro de 2024 às 17:05

Tatá Werneck com o marido Rafa Vitti
Tatá Werneck com o marido Rafa Vitti Crédito: Reprodução/Instagram/@tatawerneck
Tata Werneck, 41, usou as redes sociais para pedir orações para a sua avó, Dona Vera.
A apresentadora compartilhou uma foto da filha, Clara Maria, 5, ao lado da vó, Dona Vera e pediu: "Somos tantos e acredito na fé das pessoas ...queria pedir orações para minha avó amada Vera, que se internou novamente."
"Para que ela se recupere para poder ficar mais tempo com a gente, porque a gente ama muito ela".
Esta é a segunda vez que a avó de Tata Werneck precisa se internar. No mês passado, Tata agradeceu o cuidado dos profissionais com a avó.

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