Tata Werneck pede orações ao anunciar internação da avó

Tatá Werneck com o marido Rafa Vitti Crédito: Reprodução/Instagram/@tatawerneck

Tata Werneck, 41, usou as redes sociais para pedir orações para a sua avó, Dona Vera.

A apresentadora compartilhou uma foto da filha, Clara Maria, 5, ao lado da vó, Dona Vera e pediu: "Somos tantos e acredito na fé das pessoas ...queria pedir orações para minha avó amada Vera, que se internou novamente."

"Para que ela se recupere para poder ficar mais tempo com a gente, porque a gente ama muito ela".