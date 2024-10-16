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Ato de amor

6 dicas para manter a saúde dos animais em dia

Cuidados preventivos ajudam a manter os bichinhos saudáveis e longe de doenças
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Outubro de 2024 às 16:35

Atenção contínua à saúde preventiva garante o bem-estar dos animais (Imagem: Elnur | Shutterstock)
Atenção contínua à saúde preventiva garante o bem-estar dos animais Crédito: Elnur | Shutterstock
Mais do que um ato de amor, cuidar da saúde dos animais é uma responsabilidade fundamental para assegurar o bem-estar e a qualidade de vida deles. Neste contexto, o cuidado preventivo torna-se essencial. A prevenção de doenças, por meio de consultas veterinárias regulares, vacinas e exames de rotina, evita complicações futuras e proporciona uma melhor qualidade de vida aos pets.
Segundo uma pesquisa da Banfield, rede de hospitais veterinários dos Estados Unidos, 95% dos tutores consideram os cuidados com seus animais uma prioridade, reforçando a importância de práticas preventivas para manter os companheiros saudáveis e felizes ao longo de suas vidas.
A seguir, a médica-veterinária Monique Rodrigues, fundadora da Clinicão, lista alguns cuidados importantes para assegurar a saúde do seu bichinho. Confira!

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1. Vacinação em dia

As vacinas são a primeira linha de defesa contra doenças graves e contagiosas. Segundo Monique Rodrigues, é necessário manter o calendário de imunização atualizado para proteger seu animal de infecções que podem levar à morte. Além de evitar enfermidades como parvovirose, cinomose e leptospirose, as vacinas também ajudam a prevenir surtos que podem afetar não apenas os bichinhos, mas também a saúde pública.
A profissional ressalta que cada tipo de pet possui suas próprias necessidades vacinais. Dessa maneira, os tutores devem estar atentos às orientações do veterinário, agendando consultas regulares e garantindo que os reforços sejam feitos nos períodos corretos.

2. Controle de parasitas

Pulgas, carrapatos e vermes não apenas causam desconforto aos nossos animais de estimação , mas também podem transmitir doenças sérias que representam riscos significativos à saúde deles. Nesse contexto, a especialista explica que é essencial implementar um protocolo adequado de prevenção, como o uso regular de antiparasitários e vermífugos – sempre recomendado pelo veterinário.
Além disso, a limpeza do espaço em que o animal vive e brinca pode ajudar a prevenir a infestação de parasitas. Adicionalmente, a higiene pessoal dos tutores e o cuidado com a saúde dos animais que frequentam o mesmo ambiente também é essencial para minimizar riscos.

3. Exames e consultas regulares

As consultas veterinárias periódicas são essenciais para monitorar a saúde do seu animal de estimação, e não devem ser reservadas apenas para emergências. Realizar check-ups regulares permite identificar precocemente qualquer problema, garantindo um acompanhamento preventivo e proporcionando tratamentos mais eficazes e menos invasivos quando necessário.
Dieta equilibrada conforme as necessidades dos animais ajuda a evitar problemas como obesidade e diabetes (Imagem: Chendongshan | Shutterstock)
Dieta equilibrada conforme as necessidades dos animais ajuda a evitar problemas como obesidade e diabetes Crédito:  Chendongshan | Shutterstock

4. Alimentação balanceada

Monique Rodrigues explica que a escolha de uma ração de qualidade também faz parte dos tratamentos preventivos. Assim, uma alimentação adaptada às necessidades nutricionais do pet , conforme idade, peso e condições de saúde, é fundamental. Isso porque ajuda a evitar condições como obesidade e outras doenças associadas, como diabetes e problemas cardíacos.

5. Exercício e estimulação mental

Manter o animal ativo é crucial não apenas para a saúde física, mas também para o bem-estar mental. A atividade física regular – que pode incluir caminhadas, brincadeiras e exercícios específicos – pode ser uma excelente opção para prevenir o sobrepeso e a obesidade. Além disso, o movimento constante ajuda a fortalecer os músculos e os ossos, pode aumentar a resistência e melhorar a circulação sanguínea, promovendo um corpo mais saudável e ativo.

6. Higiene adequada

Por fim, é essencial manter uma rotina de cuidados de higiene e limpeza dos animais. Banhos regulares, cuidados com os ouvidos, corte das unhas e escovação dos dentes ajudam a evitar infecções, doenças de pele e problemas dentários. Além disso, manter a pelagem limpa e escovada também contribui para o bem-estar geral do animal, promovendo saúde e conforto.
Por Victoria Muzi

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