Veja como cuidar dos animais em dias muito quentes

Altas temperaturas exigem cuidados especiais com os animais Crédito: Imagem: N Universe | Shutterstock

A onda de calor que se espalha pelo Brasil, com temperaturas que podem ultrapassar os 39 °C em algumas cidades, segundo o Climatempo, representa um desafio tanto para os seres humanos quanto para os animais. Durante esses períodos, os bichinhos precisam de cuidados redobrados para se manterem seguros e confortáveis.

“A hidratação precisa ser uma preocupação contínua do tutor em relação aos pets , mas, nestes dias de extremo calor, a atenção deve ser redobrada. Uma dica é aumentar o consumo de água do pet através da alimentação, com sachês ou patês, por exemplo. É uma forma saborosa de manter o pet hidratado e bem nutrido”, explica Mayara Andrade, médica-veterinária especializada em nutrologia de GranPlus, marca Premium Especial da BRF Pet.

Estimulando o consumo de água

Garantir que seu animal, seja cachorro ou gato, se mantenha bem durante os dias mais quentes exige alguns cuidados. “A hidratação é fundamental. Então mantenha água fresca e em abundância. Alguns gatos, por exemplo, podem gostar de fontes de água. O que muita gente não sabe é que a água também é um nutriente, e a falta dela pode ocasionar desde desidratação a problemas urinários, como cálculos, as famosas ‘pedras’ na bexiga. Ou seja, a ingestão de água vai além de somente refrescar”, explica.

Para estimular o consumo voluntário de água, Mayara Andrade recomenda mantê-la limpa e fresca à disposição do pet , em diversos potes espalhados pelos cômodos da casa, evitando, por exemplo, que animais mais sedentários não a bebam por terem que se locomover mais.

Outra orientação da especialista é adicionar cubos de gelo nos potes d’água, o que pode ser uma maneira divertida e eficiente de estimular o consumo, principalmente de gatos, que são animais curiosos. Frutas e água flavorizada também configuram opções atrativas.

“No caso dos felinos, uma dica é optar por potes com aberturas mais largas para que as bordas não entrem em contato com os bigodinhos deles, onde encontramos sua parte sensitiva, podendo trazer incômodos e fazendo com que os gatos evitem consumir água”, completa.

Investir em sachês e patês de qualidade é uma ótima maneira de estimular o consumo de água por felinos Crédito: Imagem: Amerigo_images | Shutterstock

Ofereça mais sachês e patês

Por mais que os tutores espalhem diversos potinhos de água pela casa, nem sempre os animais conseguem ingerir a quantidade ideal. Nesse cenário, incluir alimentos úmidos, como os sachês ou patês, de alta qualidade e com alto teor de água, altamente saborosos até para os paladares mais exigentes, é uma ótima maneira de contribuir com o consumo.

“ É uma forma prática e eficiente para manter a hidratação dos pets através da alimentação. Um sachê pode chegar a 80% ou mais de água. Por isso, a alimentação também pode ser usada como uma fonte de água, além do consumo espontâneo. É importante optar sempre por sachês com alto teor de água, justamente para auxiliar tutores que lidam com os desafios de hidratar seus pets de maneira adequada”, explica a médica-veterinária.

Cuidados durante os passeios

Devido às altas temperaturas, também é importante adotar alguns cuidados durante os passeios. “Prefira sair com seu pet nas primeiras horas da manhã ou ao final do dia e tenha cuidado com superfícies, como chão ou asfalto, que possam estar quentes e promover queimaduras nas patinhas. Além disso, é claro, [não se esqueça] de levar água para os intervalos. Também é importante respeitar o limite do pet , não forçando ou aumentando a carga de exercícios nesse período”, orienta Mayara Andrade.