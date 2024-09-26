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Mundo animal

Saiba como cuidar da saúde mental dos pets

Médica veterinária explica que cães e gatos também podem ficar deprimidos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 14:36

Animais de estimação precisam de atenção e carinho (Imagem: Bachkova Natalia | Shutterstock)
Animais de estimação precisam de atenção e carinho Crédito: Imagem: Bachkova Natalia | Shutterstock
Que os pets podem ajudar na manutenção da saúde mental humana, todo mundo já sabe. Mas e quando eles ficam deprimidos? Cada vez mais, há cães e gatos com comportamentos próximos aos dos humanos. Transtornos de ansiedade e depressão também podem ser sintomas comuns em animais de estimação.  Para evitar esses problemas, a médica veterinária da Organnact Marina Tiba explica como cuidar do seu animal de estimação. Confira!

Causas dos transtornos mentais nos pets

Entre as principais causas, estão a falta de estímulos suficientes , como brinquedos e ambientes preparados para os animais; ausência de passeios regulares; sobrepeso; e alimentação inadequada. “Além de observar o animal e o comportamento dele e levá-lo ao veterinário com frequência, é preciso inserir na rotina dele alguns hábitos simples que podem modificar esse quadro, por exemplo a introdução de uma alimentação mais balanceada”, recomenda a veterinária.

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Sintomas de ansiedade devem ser tratados

A saúde mental dos pets deve ser levada a sério, afinal eles também são afetados pelo estresse e podem, inclusive, ficar deprimidos. “Claro que não devemos igualar a depressão humana à dos pets , mas existe, sim, um mecanismo de defesa animal que faz com que ele passe a ter comportamentos como ansiedade, agressividade, latidos excessivos, falta de apetite, entre diversos outros, que são facilmente identificáveis e devem ser tratados”, conta a profissional.
Ofereça petiscos para os animais de estimação como recompensa (Imagem: Ezzolo | Shutterstock)
Ofereça petiscos para os animais de estimação como recompensa Crédito: Imagem: Ezzolo | Shutterstock

O que fazer para alegrar os animais?

Além de estabelecer uma rotina que inclua passeios e brincadeiras , é preciso estimular o animal para que ele entenda que o bom comportamento se trata de algo positivo tanto para ele quanto para a família. Uma das formas de fazer isso é oferecer petiscos como forma de recompensa. No entanto, deve-se estar atento à qualidade dos alimentos.
“Hoje, é possível encontrar aquilo que chamamos de petiscos funcionais, que podem ser oferecidos diariamente e que possuem ingredientes como vitaminas, aminoácidos, probióticos, entre outros, que produzem efeitos benéficos à saúde, além de funções nutricionais básicas […]”, explica a médica veterinária.

Relação entre pets e tutores é benéfica para ambos

Ter um animal de estimação pode ajudar pessoas que sofrem com doenças como depressão. “Os cães e gatos demandam cuidados e atenção, e isso pode transformar pensamentos negativos em ações cotidianas e positivas”, diz Marina Tiba. Além disso, os pets trazem aquela sensação de não estar sozinho, aumentando o bem-estar e diminuindo casos de estresse.Contudo, eles precisam também receber amor. Dessa forma, a troca se mostra positiva para ambos.
Por Ana Luísa

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