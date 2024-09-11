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Comida para animais

5 perguntas e respostas sobre alimentação para pets

Especialista esclarece as principais dúvidas e indica qual é o melhor tipo de alimento para os animais de estimação
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 13:05

Imagem Edicase Brasil
Alimentação segura e saudável mantém o bem-estar dos pets Crédito: Chendongshan | Shutterstock
Provavelmente você já ficou na dúvida sobre qual tipo de comida oferecer ao seu pet. “Será que devo dar ração ou posso oferecer comida para humanos? E se meu bichinho passar mal com algo que comeu?” Essas preocupações são comuns entre tutores de pets, especialmente quando se trata de garantir uma alimentação saudável e segura para nossos amigos de quatro patas. Afinal, uma alimentação adequada é a base para uma vida longa e feliz para os nossos companheiros.
A nutrição de cães e gatos é um tema que sempre gera discussões entre tutores de pets. Alguns acreditam que oferecer comida para seus animais é uma opção saudável, enquanto outros defendem o uso exclusivo de ração. Pensando nisso, Monique Rodrigues, veterinária e CEO da Clinicão (rede de clínicas veterinárias), esclarece as principais dúvidas sobre alimentação de pets. Confira:

1. Comida humana pode substituir a ração?

Segundo Monique Rodrigues, não é recomendado substituir a ração por comida humana de forma regular. As rações comerciais são formuladas especificamente para atender às demandas nutricionais dos pets, enquanto o sustento humano pode não fornecer todos os nutrientes essenciais que eles precisam para se manterem saudáveis.

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2. Quais alimentos humanos são seguros?

Alguns alimentos humanos podem ser seguros em pequenas quantidades, como pedaços de frango cozidos sem temperos, cenouras, maçãs (sem sementes) e abóbora. No entanto, é importante evitar alimentos condimentados, com alto teor de gordura ou açúcar, e alimentos tóxicos como chocolate, uvas, cebolas e alho.
Imagem Edicase Brasil
A comida humana não deve ultrapassar 10% da dieta diária dos animais de estimação Crédito: Tatyana Vyc | Shutterstock

3. Posso misturar ração com refeição humana para o meu pet?

Monique Rodrigues explica que, em alguns casos, é possível, porém com alguns cuidados. A veterinária explica que podemos adicionar pequenas quantidades de alimentos seguros, como pedaços de carne magra ou vegetais cozidos sem tempero, para tornar a ração mais palatável. No entanto, é importante garantir que a comida humana não ultrapasse 10% da dieta diária para evitar desequilíbrios nutricionais.

4. É melhor optar por ração ou por comida caseira?

As rações são formuladas para fornecer uma dieta equilibrada, atendendo a todas as necessidades nutricionais dos pets. Elas passam por rigorosos controles de qualidade e são enriquecidas com vitaminas e minerais específicos. Já uma dieta de comida caseira pode não garantir esses nutrientes essenciais, a menos que seja cuidadosamente planejada com a orientação de um veterinário.

5. Como garantir que meu cão tenha uma dieta equilibrada?

A melhor maneira de garantir uma dieta equilibrada é alimentar seu pet com uma ração de boa qualidade adequada à sua idade, porte e nível de atividade. Se optar por adicionar comida caseira, faça isso sob orientação de um veterinário para garantir que todas as condições nutricionais sejam atendidas.

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