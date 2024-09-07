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Diferentes significados

6 motivos pelos quais os gatos ronronam

Entenda o que esse comportamento pode indicar sobre a saúde e o bem-estar do seu felino
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Setembro de 2024 às 17:00

Imagem Edicase Brasil
O ronronar dos gatos não representa só felicidade e pode ter diferentes significados Crédito: Reshetnikov_art | Shutterstock
O ronronar é um dos sons mais característicos dos gatos, conhecido e apreciado por muitos tutores. Suave e contínuo, ele é produzido por uma vibração na laringe do felino e pode ocorrer por diversos motivos. Apesar de muitas pessoas o associarem exclusivamente a momentos de felicidade, a verdade é que ele pode ter diferentes significados. Veja a seguir!

1. Felicidade e conforto

O motivo mais comum pelo qual os gatos ronronam é o sentimento de felicidade e conforto. Quando o bichano está relaxado, seja no colo do tutor, recebendo carinho ou simplesmente descansando em um local aconchegante, ele tende a ronronar como uma forma de demonstrar que está se sentindo bem. Geralmente, o som é acompanhado de outros sinais, como olhos semicerrados e uma postura corporal tranquila.

2. Comunicação com o tutor

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Os gatos também utilizam o ronronar como uma forma de comunicação com seus tutores. O som pode ser feito para chamar a atenção, pedir comida ou simplesmente para estabelecer uma conexão mais próxima. Geralmente, ele é mais alto e insistente, especialmente se o felino está tentando expressar uma necessidade ou desejo específico.

3. Efeito terapêutico

O ronronar pode ter um efeito terapêutico para os gatos. Acredita-se que as frequências de vibração, que variam entre 25 e 150 Hertz, podem ajudar a promover a cura óssea e tecidual. Dessa maneira, esses felinos podem ronronar quando estão se recuperando de uma lesão, lidando com dor ou desconforto, ou mesmo durante o parto.
Imagem Edicase Brasil
Os gatos também podem ronronar para reduzir o estresse e o medo Crédito: Svetlana Satsiuk | Shutterstock

4. Redução do estresse

Assim como os humanos buscam formas de se acalmar em situações de estresse, os gatos também utilizam o ronronar para relaxar e reduzir a tensão. Dessa maneira, eles podem produzir esse som em momentos de medo, como durante visitas ao veterinário, em um ambiente desconhecido ou diante de uma situação que consideram ameaçadora.

5. Vínculo social

O ronronar também é uma importante ferramenta de vínculo social. Eles usam esse som para se comunicar com outros gatos. Desde muito cedo, os filhotes começam a ronronar para mostrar à mãe que estão seguros e bem , e a mãe também ronrona para confortá-los.

6. Satisfação após a alimentação

Alguns gatos têm o hábito de ronronar após uma refeição, especialmente se ela foi particularmente satisfatória. Esse comportamento é uma forma de expressar contentamento, indicando que ele está fisicamente saciado e relaxado – é semelhante ao que eles fazem quando estão em um ambiente confortável e seguro.

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