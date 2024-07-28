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Felinos

Veja 6 cuidados importantes com gatos idosos

Veja como garantir a saúde e o bem-estar do seu bichano nesta fase mais avançada da vida
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Julho de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Gatos idosos precisam de cuidados especiais para se manterem saudáveis e felizes Crédito: Media Home | Shutterstock
É natural que o gato, assim como todos os seres vivos, envelheça – faz parte do ciclo da vida. Geralmente, este animal é considerado idoso a partir dos sete anos. Durante esta fase, ele passa por muitas mudanças físicas e comportamentais. Devido a essas transformações, é essencial adotar cuidados específicos para garantir a saúde e o bem-estar do felino.
Por isso, abaixo, confira 6 cuidados importantes com gatos idosos!

1. Alimentação adequada

É importante cuidar da alimentação do gato em todas as fases de sua vida. Porém, o cuidado com a dieta do animal deve ser redobrado quando ele atinge a fase idosa, pois as necessidades nutricionais geralmente são alteradas.
Rações formuladas para gatos seniores geralmente têm menos calorias, mais fibras e nutrientes, como ômega 3, para promover a saúde das articulações e do sistema imunológico. Além disso, uma alimentação balanceada ajuda a prevenir obesidade, problemas digestivos e outras doenças comuns na idade avançada.

2. Cuidados veterinários regulares

Com o avanço da idade do gato, as visitas ao veterinário devem se tornar mais frequentes para monitorar a saúde do felino – principalmente se ele já tiver alguma condição preexistente. Além disso, consultas e exames de rotina ajudam na detecção precoce de diabetes, doenças renais e hipertensão, permitindo um tratamento mais eficaz e melhorando a qualidade de vida do pet.

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3. Monitoramento de peso

Devido a uma diminuição do metabolismo e a uma menor atividade física, gatos idosos têm maiores chances de ganhar peso e se tornarem obesos. Todavia, essa condição pode agravar problemas de saúde como artrite e doenças cardíacas. Por isso, converse com o veterinário para adequar a alimentação do animal e incentive o seu bichano a se manter ativo com brincadeiras leves.
Imagem Edicase Brasil
É importante encontrar formas de garantir a mobilidade do gato idoso  Crédito: New Africa | Shutterstock

4. Acessibilidade e conforto

Alguns gatos idosos podem apresentar mobilidade reduzida devido a dores articulares. Então, ele passa a não conseguir subir em lugares altos como antes. Por isso, procure adaptar o ambiente para facilitar a movimentação do seu felino. Forneça rampas ou degraus para móveis, camas confortáveis de fácil acesso e caixas de areia com laterais baixas.

5. Estimulação mental e física

Apesar de serem menos ativos quando comparados com gatos mais jovens, os idosos ainda precisam de estímulo mental e físico para se manterem saudáveis . Brinquedos interativos, arranhadores e sessões de brincadeira leves ajudam a manter o cérebro trabalhando e as articulações em movimento, auxiliando na prevenção da deterioração cognitiva e física.

6. Atenção ao comportamento e humor

Algumas mudanças comportamentais e no humor do seu gato, como alterações no apetite, no uso da caixa de areia, na sociabilidade e na atividade, podem indicar problemas de saúde. Por isso, ao identificá-los, leve o animal ao veterinário para avaliação.

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