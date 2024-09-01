De alimentação a vacinação: veja os cuidados essenciais para o bem-estar do seu pet

É preciso ter atenção ao bem-estar do seu animal de estimação Crédito: Shutterstock

O mercado pet no Brasil tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos, com um faturamento de R$ 56,3 bilhões em 2023, um aumento de 20,6% em relação ao ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Essa expansão reflete o crescente número de pessoas que consideram os animais de estimação como membros da família, exigindo maior cuidado e atenção à saúde e ao bem-estar dos pets.

Segundo Kathia Almeida Soares, médica-veterinária e coordenadora de vendas técnicas e geração de demanda da unidade de negócio de Animais de Companhia da MSD Saúde Animal, a saúde dos animais de estimação depende de diversos cuidados, que vão desde o protocolo de vacinação até cuidados com a saúde mental dos pets. ‘’É crucial que os tutores estejam cientes dos cuidados necessários com os seus pets para que estes vivam mais e com muito mais qualidade. Além disso, é importante lembrarmos que a saúde dos animais tem um impacto direto na sociedade’’, explica.

Os cuidados adequados com os animais de estimação são essenciais não só para prevenir doenças, mas também para promover uma convivência saudável entre animais e humanos. Veja abaixo as recomendações.

Alimentação

Uma alimentação balanceada, adequada ao porte e às necessidades do pet, juntamente com o fornecimento de água fresca e limpa, são fatores importantes para a manutenção da saúde dos animais de estimação.

Controle de parasitas

O controle de parasitas externos, como pulgas e carrapatos, é um fator que merece atenção para manter a saúde dos pets. Algumas opções no mercado podem proteger os animais por até 4 meses.

Consultas regulares ao veterinário

As visitas regulares ao veterinário são importantes para o monitoramento da saúde do pet e a identificação precoce de doenças. Os check-ups periódicos permitem que o veterinário acompanhe o desenvolvimento do animal e faça as intervenções necessárias a tempo. "Consultas veterinárias regulares permitem uma avaliação completa do estado de saúde do animal e a implementação de medidas preventivas ou corretivas quando necessário", afirma a médica-veterinária. Durante essas consultas, o veterinário também pode ajustar o programa de vacinação e controle de parasitas.

Tempo de qualidade

Os pets são uma companhia para qualquer momento do dia. Com isso, manter uma rotina de passeios e brincadeiras pode auxiliar na saúde física e mental dos animais. A prática de exercícios diários ajuda a prevenir a obesidade, além de estimular a socialização. Os exercícios físicos proporcionam bem-estar aos pets e fortalecem a relação entre eles e seus tutores.

É preciso dar atenção e brincar com seu animal de estimação Crédito: Pexels

Vacinação

A vacinação é uma das principais ferramentas para prevenir doenças infecciosas, pois protegem contra uma variedade de doenças causadas principalmente por vírus e bactérias. Existem vacinas consideradas essenciais, ou seja, que todos os animais devem receber, e vacinas opcionais, que são recomendadas com base no estilo de vida do animal, localização geográfica e viagens frequentes.

Kathia explica que é importante procurar um especialista para decidir qual o calendário de vacinação ideal para o seu pet, já que há fatores sociais e ambientais que influenciam nessa demanda. ‘’Esse protocolo leva em consideração fatores como o ambiente onde o animal vive, suas atividades diárias e até mesmo as viagens que ele possa fazer com a família. A vacinação não só protege o animal de estimação contra uma série de doenças perigosas, mas também contribui para a saúde pública, evitando a propagação de doenças entre animais e humanos’’, comenta.

Entre as vacinas essenciais para cães estão as que protegem contra a cinomose, que pode causar desde alterações respiratórias até complicações neurológicas; a parvovirose, caracterizada por um quadro de diarreia com sangue; a hepatite infecciosa canina, que pode resultar em insuficiência hepática e a leptospirose que pode levar à insuficiência renal.

Para gatos, as vacinas essenciais incluem as que protegem contra a panleucopenia, que pode levar a um quadro gastrointestinal severo; a rinotraqueíte e a calicivirose, que afetam o sistema respiratório dos felinos e a leucemia viral felina que pode causar quadros de anemia, imunossupressão e desenvolvimento de tumores.