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Ovo ganha espaço na alimentação de pets e conquista tutores brasileiros

Veterinária destaca os benefícios do ovo como complemento saudável na dieta de cães e gatos, promovendo saúde e bem-estar para os animais de estimação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Setembro de 2024 às 16:00

A inclusão do ovo na dieta de cães e gatos é uma tendência que tem crescido entre tutores
A inclusão do ovo na dieta de cães e gatos é uma tendência que tem crescido entre tutores Crédito: Divulgação
O ovo, um dos alimentos mais comuns na mesa dos brasileiros, agora conquista também o paladar dos pets, tornando-se uma opção nutritiva e saborosa para cães e gatos. O Instituto Ovos Brasil destaca o ovo como uma excelente escolha para a dieta dos animais de estimação, oferecendo dicas valiosas sobre seu consumo adequado. Rico em proteínas de alta qualidade, vitaminas e minerais, o ovo se posiciona como um complemento ideal para garantir a saúde e o bem-estar dos pets.
"O ovo é um alimento completo, rico em vitaminas do complexo B, vitamina A e D, além de minerais como ferro e selênio", afirma Daniela Duarte de Oliveira, veterinária e membro do conselho do Instituto Ovos Brasil. Segundo a especialista, o Instituto Ovos Brasil tem se empenhado em divulgar os benefícios do ovo para a saúde dos animais, enfatizando sua importância para a pele, os pelos e o sistema imunológico dos pets.

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Benefícios nutricionais do ovo para pets

A proteína presente no ovo possui alto valor biológico e é facilmente digerível, garantindo que os pets absorvam a maior parte dos aminoácidos essenciais para o crescimento e a reparação dos tecidos. Além disso, a gema do ovo é uma excelente fonte de gorduras boas, como ômega-3, que auxilia na redução de inflamações e na proteção cardiovascular dos animais. “A gema também contém antioxidantes como luteína e zeaxantina, que são importantes para a proteção da visão”, destaca Daniela Duarte de Oliveira, veterinária e membro do conselho do Instituto Ovos Brasil.

Como incluir o ovo na dieta do seu pet

O ovo pode ser oferecido de diversas formas: cozido, mexido, junto com a ração ou como um agrado ocasional. No entanto, é essencial consultar um veterinário antes de introduzir o ovo na dieta do seu pet. “O veterinário poderá indicar a quantidade ideal e a forma mais adequada de preparo, garantindo uma alimentação equilibrada”, aconselha Daniela Duarte de Oliveira.

Cuidados na oferta do ovo

  • Quantidade: A porção de ovo deve ser ajustada de acordo com o tamanho e a idade do animal.
  • Complemento alimentar: O ovo deve ser oferecido como complemento à ração, e não como a única fonte de nutrientes.
Além de nutritivo, o ovo é uma opção deliciosa para recompensar os pets. “Muitos animais adoram o sabor do ovo e veem-no como um verdadeiro mimo”, afirma Daniela Duarte de Oliveira. “Oferecer um pedacinho de ovo cozido como recompensa pode fortalecer o vínculo entre tutor e pet”.

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