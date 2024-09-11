Veja dicas para proteger cães e gatos nas altas temperaturas e queimadas

Com as mudanças climáticas que vem ocasionando temperaturas muito elevadas e, consequentemente, muitas queimadas em todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo, a saúde dos humanos e dos animais pode ficar comprometida.
Segundo o médico-veterinário, pneumologista e oftalmologista, Victor Milanez, principalmente os animais braquicefálicos, aqueles com focinho curto, sofrem bastante com essas ondas de calor extremas. “Isso porque a troca de calor neles acontece pela respiração e os braquicefálicos em sua maioria já nascem com problemas respiratórios”, alerta.
Ele explica que cães e gatos em temperaturas elevadas podem apresentar um quadro de intermação (que se assemelha para a gente com insolação). “Trata-se de um aquecimento muito severo, podendo levar a sinais de respiração ofegante, desmaios, convulsões e até mesmo a óbito".
Victor Milanez lembra, ainda, que em relação ao ar em ambientes de queimadas, a situação é ainda mais delicada, pois piora a sua qualidade, concentrando mais gás carbônico e outros poluentes. "Isso aumenta ou agrava casos de sinusite, rinite, bronquite e pneumonia”.
Para ele, o melhor a se fazer nesses casos é evitar que os animais permaneçam nesses locais. Caso isso não seja possível, há outras opções.
"Manter o ambiente com controle de umidade e temperatura, colocar algumas pedrinhas de gelo na água do pet também pode ajudar bastante e, principalmente, caso o animal apresente qualquer sinal respiratório, como tosse, engasgo, espirros, aumento de frequência respiratória, o tutor deve levá-lo imediatamente o médico-veterinário"
Dicas para proteger o pet nas altas temperaturas
Hidratação constante: mantenha sempre água fresca e abundante à disposição. Troque a água várias vezes ao dia e, se possível, adicione cubos de gelo para mantê-la fria.
Evite passeios em horários quentes: caminhadas devem ser feitas cedo pela manhã ou no fim da tarde, quando o calor é menos intenso. Evite superfícies quentes como asfalto e areia, que podem queimar as patas do pets.
Crie ambientes frescos: garanta que seu pet tenha acesso a locais ventilados ou com sombra. Use ventiladores ou ar-condicionado para refrescar o ambiente interno.
Alimentos leves e frescos: evite oferecer alimentos pesados ou quentes. Considere incluir alimentos úmidos (ração ou comida natural) para aumentar a ingestão de líquidos.
Banhos e toalhas úmidas: dê banhos regulares com água em temperatura ambiente, ou passe uma toalha úmida pelo corpo dos pets para refrescá-los.
Cuidado com sintomas de intermação: fique atento a sinais como respiração ofegante, fraqueza, vômito, diarreia ou desmaios. Em caso de suspeita, leve o pet ao médico-veterinário imediatamente.
Proteção contra queimadas: em áreas próximas a queimadas, mantenha os pets dentro de casa para evitar a inalação de fumaça, que pode causar problemas respiratórios graves.
Higiene das patas: ao voltar de passeios, limpe as patas dos pets com água ou lenços umedecidos, principalmente se houver cinzas ou resíduos de queimadas no solo.
Use protetor solar para pets: algumas raças com pelagem curta ou pele clara são mais suscetíveis a queimaduras solares. Consulte o médico-veterinário sobre o uso de protetores solares específicos para animais.
Planeje uma rota de fuga em casos de emergência: se você mora em uma área propensa a queimadas, tenha um plano de evacuação que inclua os pets, com transportadoras e itens essenciais à mão.