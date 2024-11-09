Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Celebridades

Whindersson fala sobre criticas por causa de Neymar

Whindersson Nunes comenta ajuda recebida da família Neymar durante tragédia no RS e enfrenta críticas de Luana Piovani por 'defender' o jogador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Novembro de 2024 às 17:12

O humorista e influencer Whindersson Nunes
O humorista e influencer Whindersson Nunes Crédito: Instagram/@whinderssonnunes
Whindersson Nunes contou, em entrevista ao "Angélica: 50 e Uns", que está sem falar com Neymar há pelo menos dois anos. Eles já foram próximos no passado. A produção apresentada por Angélica estreia neste domingo (10), no Globoplay.
A última interação de Whindersson com o atleta aconteceu em meio às tragédias no Rio Grande do Sul. O comediante ficou muito ativo para ajudar vítimas das enchentes e, em determinado momento, pediu ajuda à família de Neymar.
Whindersson contou que precisava transportar alguns drones até o RS. Ele entrou em contato com Rafaella, irmã de Neymar, para fazer o pedido. "Ele me emprestou e em meia hora a gente mandou os drones".
Depois da ajuda de Neymar, Whindersson disse que o jogador passou a ser alvo de críticas. Ele saiu em sua defesa, o que causou uma confusão. "Acharam que eu estava defendendo o Neymar. Eu não falo com o Neymar já tem dois anos. Eu falo [o nome dele] porque o rapaz ajudou".
O comediante não deu detalhes sobre o motivo que o afastou do jogador. "Eu me vi um dia no top: Whindersson fazendo tudo pelo Brasil e no outro, cancelado", disse ele sobre o momento.

Veja Também

Veja 5 dicas essenciais para automaquiagem em pele negra

5 dicas para suas tranças nagô ou box braids durarem mais

Blokecore: conheça tendência de compor look usando camisa de futebol

Blokecore: conheça tendência de compor look usando camisa de futebol

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos neymar whindersson nunes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária
Churrasco
Dicas de chef: saiba como deixar a carne do churrasco mais macia e saborosa
Prefeitura de Vargem Alta
11 concursos e seleções no ES abrem vagas com salário de até R$ 12 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados