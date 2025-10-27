Carnaval carioca

Iza reassume posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense

Momento marcou o retorno da artista à função que ocupou até 2021

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 13:42

Iza é rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense Crédito: Instagram/iza

A cantora foi coroada neste domingo (26) rainha de bateria da agremiação, durante a tradicional feijoada da escola, realizada na quadra em Ramos, na Zona Norte do Rio. O momento marcou o retorno da artista à função que ocupou até 2021.

Radiante, Iza subiu ao palco vestindo um look dourado com franjas e muito brilho. A coroação foi conduzida por Cris Vianna, que passou a coroa à nova soberana da "Rainha de Ramos".

Nas redes sociais, a artista comemorou o reencontro com a agremiação. "Nenhum lugar se compara ao nosso lar", escreveu na legenda da publicação que registrou o momento especial. Após ser coroada, Iza sambou com empolgação ao som da bateria.

