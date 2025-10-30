Do ES para a casa mais vigiada do Brasil: por onde andam os ex-BBBs capixabas

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 13:24
O que comem? Onde vivem? O que fazem? Desde que deixaram a casa mais vigiada do Brasil, os ex-BBBs capixabas seguiram seus caminhos e projetos, seja perto ou longe dos holofotes. De Raquele Cardozo, do BBB 24, a nomes como André Martinelli e os gêmeos Manoel e Antônio, HZ te conta por onde alguns deles andam!
A capixaba que saiu do programa mais recentemente foi Raquele, participante do BBB 24. A jovem tem 24 anos e, após deixar a casa, foi convidada a participar do grupo Melanina Carioca por Rodriguinho, além de seguir na produção de seus doces. No Instagram, ela acumula 937 mil seguidores e compartilha bastidores da nova fase.
Engenheiro e estudante de Medicina, Lucas Bissoli participou do BBB 22 e ganhou destaque pelo apelido "Barão da Piscadinha". Atualmente, o brother é morador de Vila Velha, está finalizando a faculdade e compartilha sua rotina acadêmica e fitness nas redes sociais, conciliando os plantões com a criação de conteúdo. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e se diz focado na carreira e evolução pessoal, sem relacionamentos amorosos.
Arcrebiano, conhecido como Bil, foi eliminado no segundo paredão do BBB 21. Após o programa, o brother não parou: seguiu sua vida como modelo e influenciador digital, além de participar do programa No Limite, da TV Globo, e de A Fazenda. Bil ainda é modelo e empresário, sendo dono de uma corretora de seguros e de uma marca de suplementação. No início de 2025, ele se casou com a cirurgiã-dentista Adrian Yanca.
Arthur Picoli, conhecido como Arthur de Conduru, também participou do BBB 21, chegando na semifinal. Após o programa, o brother seguiu como influenciador digital e recentemente retornou para Conduru, cidade do interior do Espírito Santo. No Instagram, compartilha parte da rotina no campo. Ele ainda mantém um relacionamento com a também ex-BBB Ivy Moraes.
A advogada criminalista Gizelly Bicalho participou do BBB 20, alcançando a 8ª posição e uma legião de fãs. Após a eliminação, ela seguiu atuando com o Direito, além de se tornar uma influenciadora digital e participar do reality A Fazenda, na Record. Nas redes sociais, ela acumula mais de 3,9 milhões de seguidores e já afirmou ter faturado mais que o prêmio do programa com publicidades. A vida amorosa da ex-sister também está em dia: ela namora Caue Fantin.
Considerado um dos galãs de sua edição, André Martinelli é outro ex-BBB que também participou do "No Limite", reality da TV Globo. Atualmente ele é empresário, modelo e influenciador digital, compartilhando nas redes sociais sua rotina de treinos.
Os gêmeos Antônio e Manoel Rafaski, de Vitória, também marcaram a história do reality. Apenas Manoel chegou a entrar efetivamente no confinamento, após votação do público, mas ambos seguiram carreira no entretenimento. Os dois participaram do Gran Hermano VIP e do Rancho do Maia, e Manoel ainda esteve em duas temporadas do programa De Férias com o Ex, da MTV.
Entre os capixabas que chegaram mais longe no jogo está Wesley Schunk, do BBB 8, que diferente da maioria, preferiu deixar os holofotes de lado. Médico especializado em Nefrologia e Nutrologia, ele atua em clínicas no Espírito Santo e em São Paulo. Mesmo assim, mantém mais de 500 mil seguidores e compartilha conteúdos sobre saúde e qualidade de vida.
Além desses, outros capixabas quase chegaram lá. É o caso de Daniel Caon, que participou da casa de vidro mas ficou de fora da disputa por R$ 1,5 milhão. Juliana Brandão, Julia Nunes e Rafael Licks também já estiveram na casa mais vigiada do Brasil, representando o Espírito Santo em diferentes edições.
