Após a eliminação

Do ES para a casa mais vigiada do Brasil: por onde andam os ex-BBBs capixabas

Eles deixaram a casa mais vigiada do país, mas continuam chamando atenção fora dela. Veja o que mudou na vida dos brothers e sisters capixabas

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 13:24

Diversos capixabas já passaram pelo reality Crédito: Reprodução Instagram @lucasbisoli / @raquelecardoso / @gizellybicalho

O que comem? Onde vivem? O que fazem? Desde que deixaram a casa mais vigiada do Brasil, os ex-BBBs capixabas seguiram seus caminhos e projetos, seja perto ou longe dos holofotes. De Raquele Cardozo, do BBB 24, a nomes como André Martinelli e os gêmeos Manoel e Antônio, HZ te conta por onde alguns deles andam!

Raquele Cardoso

A capixaba que saiu do programa mais recentemente foi Raquele, participante do BBB 24. A jovem tem 24 anos e, após deixar a casa, foi convidada a participar do grupo Melanina Carioca por Rodriguinho, além de seguir na produção de seus doces. No Instagram, ela acumula 937 mil seguidores e compartilha bastidores da nova fase.

Raquele no Melanina Carioca Crédito: Instagram/@melaninacariocaoficial

Lucas Bissoli

Engenheiro e estudante de Medicina, Lucas Bissoli participou do BBB 22 e ganhou destaque pelo apelido "Barão da Piscadinha". Atualmente, o brother é morador de Vila Velha, está finalizando a faculdade e compartilha sua rotina acadêmica e fitness nas redes sociais, conciliando os plantões com a criação de conteúdo. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e se diz focado na carreira e evolução pessoal, sem relacionamentos amorosos.

Lucas Bissoli, ex-BBB e futuro médico Crédito: Instagram/@bissolilucas

Bil Araújo

Arcrebiano, conhecido como Bil, foi eliminado no segundo paredão do BBB 21. Após o programa, o brother não parou: seguiu sua vida como modelo e influenciador digital, além de participar do programa No Limite, da TV Globo, e de A Fazenda. Bil ainda é modelo e empresário, sendo dono de uma corretora de seguros e de uma marca de suplementação. No início de 2025, ele se casou com a cirurgiã-dentista Adrian Yanca.

Arthur Picoli

Arthur Picoli, conhecido como Arthur de Conduru, também participou do BBB 21, chegando na semifinal. Após o programa, o brother seguiu como influenciador digital e recentemente retornou para Conduru, cidade do interior do Espírito Santo. No Instagram, compartilha parte da rotina no campo. Ele ainda mantém um relacionamento com a também ex-BBB Ivy Moraes.

Arthur Picoli constrói sítio em Conduru Crédito: Reprodução/Instagram/@arthurpicoli

Gizelly Bicalho

A advogada criminalista Gizelly Bicalho participou do BBB 20, alcançando a 8ª posição e uma legião de fãs. Após a eliminação, ela seguiu atuando com o Direito, além de se tornar uma influenciadora digital e participar do reality A Fazenda, na Record. Nas redes sociais, ela acumula mais de 3,9 milhões de seguidores e já afirmou ter faturado mais que o prêmio do programa com publicidades. A vida amorosa da ex-sister também está em dia: ela namora Caue Fantin.

Gizelly Bicalho e o namorado Caue Fantin Crédito: Instagram/gizellybicalho

André Martinelli

Considerado um dos galãs de sua edição, André Martinelli é outro ex-BBB que também participou do "No Limite", reality da TV Globo. Atualmente ele é empresário, modelo e influenciador digital, compartilhando nas redes sociais sua rotina de treinos.

Antônio e Manoel Rafaski

Os gêmeos Antônio e Manoel Rafaski, de Vitória, também marcaram a história do reality. Apenas Manoel chegou a entrar efetivamente no confinamento, após votação do público, mas ambos seguiram carreira no entretenimento. Os dois participaram do Gran Hermano VIP e do Rancho do Maia, e Manoel ainda esteve em duas temporadas do programa De Férias com o Ex, da MTV.

Antônio e Manoel Rafaski Crédito: Reprodução Instagram @antoniorafaski

Wesley Schunk

Entre os capixabas que chegaram mais longe no jogo está Wesley Schunk, do BBB 8, que diferente da maioria, preferiu deixar os holofotes de lado. Médico especializado em Nefrologia e Nutrologia, ele atua em clínicas no Espírito Santo e em São Paulo. Mesmo assim, mantém mais de 500 mil seguidores e compartilha conteúdos sobre saúde e qualidade de vida.

Além desses, outros capixabas quase chegaram lá. É o caso de Daniel Caon, que participou da casa de vidro mas ficou de fora da disputa por R$ 1,5 milhão. Juliana Brandão, Julia Nunes e Rafael Licks também já estiveram na casa mais vigiada do Brasil, representando o Espírito Santo em diferentes edições.

Este vídeo pode te interessar