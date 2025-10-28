Assumidos

Vini Jr. e Virginia assumem namoro com post nas redes sociais: "V❤️V"

Craque do Real Madrid e influenciadora confirmam romance após meses de rumores; Neymar reage: “Menino tá amando”

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 11:43

Virgínia e Vini Jr. assumem o namoro Crédito: Reprodução Instagram @vinijr e @virginia

O rumor virou realidade: Vinícius Júnior e Virginia Fonseca assumiram o namoro nesta terça-feira (28) com um post simples e direto no Instagram. Na imagem publicada simultaneamente pelos dois, a legenda traz apenas “V❤️V" - as iniciais de ambos, unidas por um coração.

E bastou isso para incendiar as redes. A foto bateu 3 milhões de curtidas em apenas 30 minutos. Entre as reações de celebridades, o comentário de Neymar foi o que mais chamou atenção: “Menino tá amando”, escreveu o jogador, arrancando risadas dos fãs e confirmando o clima de romance no ar.

O relacionamento entre o atacante do Real Madrid e a influenciadora mais seguida do Brasil vinha sendo especulado há meses. O público começou a desconfiar da aproximação quando Virginia apareceu em Madri, assistindo a jogos do time espanhol. Desde então, os dois trocaram curtidas discretas e surgiram em eventos parecidos, embora nunca tivessem posado oficialmente juntos.

Em entrevistas e posts antigos, Vinícius chegou a se desculpar publicamente com Virginia após boatos de que teria “se descuidado” do relacionamento, afirmando que havia uma “conexão sincera” entre eles, mesmo sem assumir um compromisso na época.

Antes de engatar o romance atual, o jogador já havia se envolvido com outras influenciadoras, como Maju Mazalli, com quem manteve um relacionamento de cerca de dois anos. Virginia, por sua vez, estava solteira desde o término com Zé Felipe, com quem tem duas filhas e comandava projetos conjuntos nas redes sociais.

