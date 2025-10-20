Virginia Fonseca passa quase 24h no salão para mudança de visual

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 17:45
Virginia Fonseca está de visual novo, e o resultado deu o que falar nas redes sociais. A influenciadora decidiu abandonar o tom acobreado dos cabelos e retornou ao loiro, sua marca registrada. O processo, no entanto, foi longo: segundo ela, foram 21 horas de transformação em um salão de beleza.
“Oi, loiro, voltei! Tava com saudade, pô…”, escreveu Virginia na legenda de um álbum de fotos exibindo o novo look. Nos Stories, ela revelou que chegou ao salão às 10h40 da manhã de domingo (19) e só saiu às 8h da manhã de segunda (20).
A mudança repercutiu rapidamente. Em apenas 25 minutos, a publicação da influenciadora já acumulava mais de 600 mil curtidas e centenas de comentários. Entre os elogios, o jogador Vini Jr. reagiu com emojis apaixonados, enquanto Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e ex-sogra de Virginia, comentou: “Amei”.
Seguidores também se derreteram: “Esse loirão é sua marca registrada”, escreveu uma fã. “Loiro de quem tem milhões na conta”, brincou outra. A influenciadora Mirella Janis também aprovou o resultado: “Essa é a sua cor!”.
