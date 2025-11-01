Arte

Centenário de Dionísio Del Santo é celebrado com circuito artístico no ES

Artista capixaba que dá nome ao MAES tem centenário celebrado em mostra que reúne obras de Hélio Oiticica, Lygia Pape e outros grandes nomes

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 14:00

Centenário de Dionísio Del Santo

O Espírito Santo celebra um dos maiores nomes de sua história artística: Dionísio Del Santo. Em homenagem ao centenário do artista capixaba, a Galeria Matias Brotas dá início, em 6 de novembro, ao Circuito do Centenário Dionísio Del Santo, uma série de eventos que celebram sua obra e seu legado para a arte moderna brasileira.

A programação tem início com a exposição “Dionísio Del Santo: o construtivo ontem e hoje”, com curadoria de Felipe Scovino, que reúne obras inéditas de grandes nomes da arte brasileira e capixaba. Entre os artistas presentes estão Hélio Oiticica, Lygia Pape, Luiz Sacilotto, Paulo Vivacqua, José Bechara, Sandro Novaes e Rosana Paste.

Centenário de Dionísio Del Santo é celebrado com circuito artístico no ES

Dionísio Del Santo: o rigor e a poesia da forma

Nascido em Colatina, em 1925, Dionísio Del Santo iniciou sua formação artística ainda jovem, enquanto estudava no Seminário São Francisco de Assis, em Santa Teresa, entre 1932 e 1939. No início dos anos 1940, começou a desenhar e, em 1946, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se dedicou à pintura e estudou modelo-vivo e teoria das cores.

Trabalhou com publicidade e artes gráficas até se aproximar das técnicas de xilogravura e serigrafia, nas quais se destacou tanto pela precisão quanto pela inovação. A partir dos anos 1950, sua produção se alinhou aos princípios do movimento concreto, e sua primeira exposição individual aconteceu em 1965, na Galeria Relevo, no Rio de Janeiro.

Dionísio Del Santo: do interior capixaba ao reconhecimento nacional na arte moderna

Ao longo das décadas seguintes, Dionísio consolidou seu nome na arte moderna brasileira com obras abstratas marcadas por rigor geométrico e sensibilidade poética. Recebeu prêmios importantes, como o Prêmio Itamaraty na 9ª Bienal Internacional de São Paulo (1967) e o Prêmio da APCA de Melhor Exposição de Gravura (1975). Participou de mostras significativas, como o Projeto Construtivo na Arte (1977), e realizou retrospectivas no Paço Imperial (1989) e no MAM-SP (1990).

Em 1998, retornou ao Espírito Santo para organizar sua grande retrospectiva no Museu de Arte do Estado (MAES). No ano seguinte ele faleceu e o Museu passou a levar seu nome, o MAES Dionísio Del Santo, consolidando seu legado como um dos principais artistas construtivos do país.

Para o curador Felipe Scovino, Dionísio representa “um artista que soube transformar o cálculo em emoção visual, fazendo do construtivo um gesto poético de liberdade”.

Sobre a exposição

Mais do que uma homenagem, a mostra também marca os 20 anos da Galeria Matias Brotas, reforçando seu papel na valorização da arte e da história do Espírito Santo.

Obra de Hélio Oiticica que estará na Exposição em homenagem a Dionísio Del Santo

“Ao revisitar sua trajetória, a Matias Brotas reafirma o Espírito Santo como berço de artistas fundamentais para a história da arte brasileira, consolidando o nome de Dionísio Del Santo como um dos pilares da modernidade no país”, afirma Lara Brotas, sócia fundadora da galeria.

Com um recorte que atravessa tempos e estilos, a exposição propõe um diálogo entre Dionísio Del Santo e artistas contemporâneos como Amália Giacomini, Antônio Bokel, Ascânio MMM, Eduardo Sued, Gonçalo Ivo, Iole de Freitas, Raul Mourão e Rosana Paste.

As obras dialogam entre gesto e estrutura, cor e vazio, ritmo e silêncio, dimensões centrais na poética visual de Del Santo.

“A sensação de movimento tão peculiar em seu trabalho se dá a partir de uma orquestração de linhas e cores que institui o vazio como um espaço de manobra, movimento e transformação”, explica o curador Felipe Scovino, destacando a atualidade da obra do artista.

Um circuito em homenagem à arte moderna capixaba

O Circuito do Centenário Dionísio Del Santo é uma iniciativa conjunta da Matias Brotas com o Museu de Arte do Espírito Santo (MAES) e as galerias Almeida & Dale, Maneco Muller e Silvia Cintra. A proposta é criar um espaço de reflexão sobre o impacto de Dionísio na arte moderna e contemporânea brasileira.

Obras de Dionísio Del Santo

A abertura acontece no dia 6 de novembro, às 18h30, com um happening de serigrafia ao vivo de Eric Medeiros Scarpel, seguido de falas de Lara Brotas, Nicolas Soares (diretor do MAES), Fabrício Noronha (secretário de Estado da Cultura) e Felipe Scovino.

Programação do Circuito do Centenário Dionísio Del Santo

6 de novembro, 18h30 | Matias Brotas:

Abertura da exposição “Dionísio Del Santo: o construtivo ontem e hoje”

Happening: Serigrafia ao vivo com Eric Medeiros Scarpel Ato inaugural do Circuito do Centenário





11 de novembro, 17h | MAES

Talk “Diálogo com o acervo” com Almerinda Lopes, Rodrigo Hipólito e Nicolas Soares. Mediação: Flávia Dalla

Abertura da mostra “Dionísio Del Santo: acervo e permanências”





18 de novembro, 17h | Matias Brotas

Talk “O colecionismo de arte e o legado de Dionísio Del Santo”, Com Lara Brotas, Márcio Espindula e Ronaldo Almeida. Mediação: Lincoln Dias





26 de novembro, 16h | Matias Brotas: Visita guiada à exposição “O construtivo ontem e hoje”





Visita guiada à exposição “O construtivo ontem e hoje” 26 de novembro, 18h | MAES: Talk “Heranças do construtivo” com Nicolas Soares e artistas convidados

A exposição permanece aberta ao público até 12 de fevereiro de 2026, na Matias Brotas Arte Contemporânea, em Vitória.

Programação

Exposição: Dionísio Del Santo: o construtivo ontem e hoje

Dionísio Del Santo: o construtivo ontem e hoje Curadoria: Felipe Scovino

Felipe Scovino Abertura: 6 de novembro, às 18h30

6 de novembro, às 18h30 Período expositivo: 6 de novembro de 2025 a 12 de fevereiro de 2026

6 de novembro de 2025 a 12 de fevereiro de 2026 Local: Matias Brotas Arte Contemporânea, Mata da Praia, Vitória

