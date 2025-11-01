Centenário de Dionísio Del Santo é celebrado com circuito artístico no ES

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 14:00
O Espírito Santo celebra um dos maiores nomes de sua história artística: Dionísio Del Santo. Em homenagem ao centenário do artista capixaba, a Galeria Matias Brotas dá início, em 6 de novembro, ao Circuito do Centenário Dionísio Del Santo, uma série de eventos que celebram sua obra e seu legado para a arte moderna brasileira.
A programação tem início com a exposição “Dionísio Del Santo: o construtivo ontem e hoje”, com curadoria de Felipe Scovino, que reúne obras inéditas de grandes nomes da arte brasileira e capixaba. Entre os artistas presentes estão Hélio Oiticica, Lygia Pape, Luiz Sacilotto, Paulo Vivacqua, José Bechara, Sandro Novaes e Rosana Paste.
Nascido em Colatina, em 1925, Dionísio Del Santo iniciou sua formação artística ainda jovem, enquanto estudava no Seminário São Francisco de Assis, em Santa Teresa, entre 1932 e 1939. No início dos anos 1940, começou a desenhar e, em 1946, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se dedicou à pintura e estudou modelo-vivo e teoria das cores.
Trabalhou com publicidade e artes gráficas até se aproximar das técnicas de xilogravura e serigrafia, nas quais se destacou tanto pela precisão quanto pela inovação. A partir dos anos 1950, sua produção se alinhou aos princípios do movimento concreto, e sua primeira exposição individual aconteceu em 1965, na Galeria Relevo, no Rio de Janeiro.
Ao longo das décadas seguintes, Dionísio consolidou seu nome na arte moderna brasileira com obras abstratas marcadas por rigor geométrico e sensibilidade poética. Recebeu prêmios importantes, como o Prêmio Itamaraty na 9ª Bienal Internacional de São Paulo (1967) e o Prêmio da APCA de Melhor Exposição de Gravura (1975). Participou de mostras significativas, como o Projeto Construtivo na Arte (1977), e realizou retrospectivas no Paço Imperial (1989) e no MAM-SP (1990).
Em 1998, retornou ao Espírito Santo para organizar sua grande retrospectiva no Museu de Arte do Estado (MAES). No ano seguinte ele faleceu e o Museu passou a levar seu nome, o MAES Dionísio Del Santo, consolidando seu legado como um dos principais artistas construtivos do país.
Para o curador Felipe Scovino, Dionísio representa “um artista que soube transformar o cálculo em emoção visual, fazendo do construtivo um gesto poético de liberdade”.
Mais do que uma homenagem, a mostra também marca os 20 anos da Galeria Matias Brotas, reforçando seu papel na valorização da arte e da história do Espírito Santo.
“Ao revisitar sua trajetória, a Matias Brotas reafirma o Espírito Santo como berço de artistas fundamentais para a história da arte brasileira, consolidando o nome de Dionísio Del Santo como um dos pilares da modernidade no país”, afirma Lara Brotas, sócia fundadora da galeria.
Com um recorte que atravessa tempos e estilos, a exposição propõe um diálogo entre Dionísio Del Santo e artistas contemporâneos como Amália Giacomini, Antônio Bokel, Ascânio MMM, Eduardo Sued, Gonçalo Ivo, Iole de Freitas, Raul Mourão e Rosana Paste.
As obras dialogam entre gesto e estrutura, cor e vazio, ritmo e silêncio, dimensões centrais na poética visual de Del Santo.
“A sensação de movimento tão peculiar em seu trabalho se dá a partir de uma orquestração de linhas e cores que institui o vazio como um espaço de manobra, movimento e transformação”, explica o curador Felipe Scovino, destacando a atualidade da obra do artista.
O Circuito do Centenário Dionísio Del Santo é uma iniciativa conjunta da Matias Brotas com o Museu de Arte do Espírito Santo (MAES) e as galerias Almeida & Dale, Maneco Muller e Silvia Cintra. A proposta é criar um espaço de reflexão sobre o impacto de Dionísio na arte moderna e contemporânea brasileira.
A abertura acontece no dia 6 de novembro, às 18h30, com um happening de serigrafia ao vivo de Eric Medeiros Scarpel, seguido de falas de Lara Brotas, Nicolas Soares (diretor do MAES), Fabrício Noronha (secretário de Estado da Cultura) e Felipe Scovino.
A exposição permanece aberta ao público até 12 de fevereiro de 2026, na Matias Brotas Arte Contemporânea, em Vitória.
