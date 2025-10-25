Nostalgia da MPB

Festa que toca vinil com músicas retrô atrai jovens no Centro de Vitória

Para quem quer dançar e cantar ao som dos clássicos da música brasileira, a 2ª edição do Disco Voador acontece neste sábado (25), no Beco das Pulgas

Gustavo Domingos Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 10:30

Festa Disco Voador, no Centro de Vitória Crédito: Mariana Acerbi

Reunindo músicas retrô em vinil, o Disco Voador acontece neste sábado (25) e vem conquistando o público jovem, que gosta de cantar e dançar clássicos da MPB. O evento transforma o Beco das Pulgas, no Centro de Vitória, em um espaço de celebração da música brasileira.

Com entrada gratuita, a segunda edição contará com as atrações DJ Bravim, DJ Charles Jr, Karine e As Bolachas. Além da música, os participantes poderão comprar discos de vinil, explorar um espaço dedicado a livros, descobertas culturais e outras experiências.

Na primeira edição, em setembro, o que surpreendeu o produtor e DJ do evento, Fabricio Bravim, foi a presença dos jovens da geração Z que deixou ele e os outros organizadores “totalmente embasbacados” ao ver jovens na faixa dos 20 anos cantando músicas dos ícones da MPB.

Leia mais De Liniker a Chico Buarque: consumo de MPB dispara com a geração Z

“A galera mais nova simplesmente invadiu o rolê cantando as músicas junto. A gente, que é mais velho, ficava assim: ‘Meu Deus, o que está acontecendo?’ Estou surpreso com essa identificação."

Jovens de 20 anos cantando Chico Buarque e dançando ao som de Tim Maia, como se fosse algo muito atual

Foi exatamente essa mistura de passado e presente que encantou o jovem de 22 anos Yuri Vieira, professor de inglês, que compareceu ao evento acompanhado dos amigos e do namorado. Para ele, a experiência foi marcada por uma sensação ambígua: viver algo novo por meio de músicas lançadas há décadas.

Festa Disco Voador leva nostalgia ao Centro de Vitória 1 de 6

“Acho que isso é muito da nossa geração: retomamos o que é antigo, mas com uma nova perspectiva, sem perder a nossa essência”, afirma.

Ele acrescenta que a geração atual gosta de revisitar o passado e dar uma nova roupagem ao presente.

“A gente traz o passado, mas com um toque atual e damos a nossa cara. Acho que combina porque o nosso jeito é experimentar e renovar. É essa mistura entre passado e presente que cria algo novo, vibrante e muito gostoso de viver.” destaca.

Mas afinal, de onde vem esse sentimento nostálgico entre os jovens?

A psicóloga e comentarista da CBN Vitória, Adriana Müller, explica que existe um termo chamado “anemoia”, que diz respeito justamente à sensação de sentir saudade ou vontade de viver um tempo do passado que não foi, de fato, vivido.

“Os jovens criam uma ponte entre algo que aconteceu no passado, que não pertence à vivência deles, mas que expressa valores com os quais se identificam e querem resgatar no presente. O jovem faz essa atualização: ele pega valores do passado que considera significativos e os incorpora à sua vivência atual”, explica a psicóloga.

O fato de os jovens, como no caso do evento Disco Voador, saírem de casa e irem a um local preparado para o compartilhamento de música e a interação entre as pessoas. Esse contato presencial permite também desacelerar um pouco do mundo digital que os cerca, ressalta a psicóloga.

“Quando os jovens se dispõem a viver experiências presenciais, onde podem se ver de corpo inteiro, dançar, se movimentar, interagir e cantar juntos… É a retomada de aspectos essenciais da vida social que fazem sentido, trazem prazer e nutrem afetivamente as pessoas”, destaca.

Como surgiu a ideia de criar o Disco Voador

A ideia inicial, segundo o produtor, era simples: reunir alguns amigos DJs, tocar vinil, conversar e trocar experiências musicais. No entanto, o que começou de forma despretensiosa acabou se transformando em um sucesso na região.

“Não esperávamos isso. Era só um encontro de DJs, e acabou se transformando nessa grande coisa. A gente só acompanhou o fluxo”, conta o produtor Fabricio Bravim, empolgado.

Festa Disco Voador, no Centro de Vitória Crédito: Mariana Acerbi

O produtor, que também é DJ do evento, já se apresenta em diversos locais da Grande Vitória, mas afirma que nunca teve espaço para explorar o lado mais voltado à MPB retrô. Segundo ele, a maioria das casas prioriza repertórios comerciais e atuais, alegando que músicas retrô “não dá dinheiro e não tem público”.

Ele e os amigos decidiram provar o contrário. Foi assim que, segundo o produtor, o Disco Voador nasceu: uma forma de mostrar que existe, sim, público interessado em músicas nostálgicas.

“Nós estamos fazendo o contrário: mostrando que existe público e que a rua é o melhor lugar para realizar isso sem amarras comerciais, fazendo aquilo em que acreditamos”, destaca o produtor.

Ocupar o espaço público com arte e consciência

O produtor destaca a importância de ocupar o espaço público sempre com consciência e respeito aos moradores da região. Realizar um evento no Centro Histórico de Vitória, segundo ele, é uma forma de fazer o coração da cidade “ganhar vida” e, ao mesmo tempo, incentivar a prefeitura a olhar com mais atenção para o local, como é o caso do Beco das Pulgas, onde o evento acontece.

“É de extrema importância ocupar os espaços públicos, mas sempre com ordem e responsabilidade, com alvará e todas as liberações. Vemos que o Centro começa a ganhar vida. O Beco das Pulgas, por exemplo, estava abandonado, o calçamento não estava em bom estado. Mas o evento traz movimento e vida ao local, e acredito que isso incentivará a prefeitura a realizar melhorias no beco”, destaca o produtor.

Festa Disco Voador no Centro de Vitória Crédito: Mariana Acerbi

O jovem Yuri Vieira também comenta que o Centro da cidade tem uma energia própria, e que sua arquitetura desperta uma conexão com o passado e com uma brasilidade presente na atmosfera e nas pessoas.

“Essa mistura do Disco Voador com o cenário nostálgico do Centro cria uma energia única”, pontua o universitário.

2ª edição do Disco Voador – baile ao som do vinil

Local : Rua Duque de Caxias – Beco das Pulgas, Centro de Vitória

Data : 25 de outubro (sábado)

Horário : 16h às 22h

Entrada: gratuita

Atrações: DJ Bravim, DJ Charles Jr, Karine e As Bolachas, além de expositores do Arte Livre, espaço para livros e descobertas culturais, vendas de discos de vinil e bar

* Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição do editora Marcella Scaramella.

Este vídeo pode te interessar