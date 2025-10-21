Final de semana

Budah, Dudu MC e Rico Dalasam agitam a Casa do Governador com shows gratuitos

Parque Aberto e o Festival Kebrada recebem também a Banda Júnior da PMES, Bateria Ritmo Forte da Piedade, Noventa e Afronta

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 16:14

Budah, Dudu MC no Parque Casa Cultura Crédito: Laura Monticelli | @laura_monticelli / Reprodução Instagram @dudumc

No próximo sábado e domingo, dias 25 e 26 de outubro, o Parque Cultural Casa do Governador realiza mais uma edição do Parque Aberto. Desta vez, o público poderá conferir o show do cantor Rico Dalasam, apresentação da Banda Júnior da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e as atrações do Festival Kebrada com Budah, Dudu MC e Tibery e mais.

No sábado, o Parque recebe Rico Dalasam, um dos grandes nomes da música pop brasileira atual, em um show gratuito e ao ar livre, a partir das 15h. Misturando rap e pop, com letras marcadas por poesia e representatividade, o artista estreia a turnê "Pra Sempre".

Em paralelo, o primeiro dia do Parque Aberto também recebe o Festival Kebrada – Edição Espírito Santo. O evento contará com apresentação da Bateria Ritmo Forte da Unidos da Piedade, DJ Negana, Batalha de Rima com Noventa e Chapola DJ, show de Afronta e Orquestra da Quebrada com participação de Tibery, Dudu MC e Budah.

Já no domingo (26), a programação começa logo cedo com a chegada do Passeio Ciclístico Secont (Secretaria de Estado de Controle e Transparência) no Parque, às 9h. Em seguida, às 11h, a Banda Júnior da PMES se apresenta, com um repertório variado de ritmos.



Nos dois dias do Parque Aberto, haverá visita mediada pela manhã, além da Feira Curva, com empreendedores artesanais capixabas, e uma praça de alimentação com food trucks de comidas e bebidas, disponíveis durante todo o dia.

A programação é gratuita e acontece no Parque Cultural Casa do Governador, localizado na Praia da Costa, em Vila Velha. Os ingressos serão disponibilizados online pelo site parqueculturalcasadogovernador.byinti.com, a partir de meio-dia de segunda-feira (20).

Parque Aberto e Festival Kebrada

SÁBADO - 25 DE OUTUBRO

13h - Bateria Ritmo Forte (Unidos da Piedade)

Bateria Ritmo Forte (Unidos da Piedade) 14 - DJ Negana

DJ Negana 15h - Show de Rico Dalasam

Show de Rico Dalasam 16h30 - Batalha de Rima com Noventa e Chapola DJ

Batalha de Rima com Noventa e Chapola DJ 17h40 - Afronta

Afronta 18h30 - Orquestra da Quebrada convida Tibery, Dudu MC e Budah

DOMINGO - 26 DE OUTUBRO



9h - Chegada do Passeio Ciclístico Secont

Chegada do Passeio Ciclístico Secont 11h - Apresentação Banda Júnior da PMES

Endereço: Parque Cultural Casa do Governador - Rua Santa Luzia, s/n , Praia da Costa, Vila Velha

Parque Cultural Casa do Governador - Rua Santa Luzia, s/n , Praia da Costa, Vila Velha Retirada de ingressos: parqueculturalcasadogovernador.byinti.com

