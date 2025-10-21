Editorias do Site
Budah, Dudu MC e Rico Dalasam agitam a Casa do Governador com shows gratuitos

Parque Aberto e o Festival Kebrada recebem também a Banda Júnior da PMES, Bateria Ritmo Forte da Piedade, Noventa e Afronta

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 16:14

Budah, Dudu MC no Parque Casa do Governador
Budah, Dudu MC no Parque Casa Cultura Crédito: Laura Monticelli | @laura_monticelli / Reprodução Instagram @dudumc

No próximo sábado e domingo, dias 25 e 26 de outubro, o Parque Cultural Casa do Governador realiza mais uma edição do Parque Aberto. Desta vez, o público poderá conferir o show do cantor Rico Dalasam, apresentação da Banda Júnior da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e as atrações do Festival Kebrada com Budah, Dudu MC e Tibery e mais.

No sábado, o Parque recebe Rico Dalasam, um dos grandes nomes da música pop brasileira atual, em um show gratuito e ao ar livre, a partir das 15h. Misturando rap e pop, com letras marcadas por poesia e representatividade, o artista estreia a turnê "Pra Sempre". 

Em paralelo, o primeiro dia do Parque Aberto também recebe o Festival Kebrada – Edição Espírito Santo. O evento contará com apresentação da Bateria Ritmo Forte da Unidos da Piedade, DJ Negana, Batalha de Rima com Noventa e Chapola DJ, show de Afronta e Orquestra da Quebrada com participação de Tibery, Dudu MC e Budah.

Já no domingo (26), a programação começa logo cedo com a chegada do Passeio Ciclístico Secont (Secretaria de Estado de Controle e Transparência) no Parque, às 9h. Em seguida, às 11h, a Banda Júnior da PMES se apresenta, com um repertório variado de ritmos.

Nos dois dias do Parque Aberto, haverá visita mediada pela manhã, além da Feira Curva, com empreendedores artesanais capixabas, e uma praça de alimentação com food trucks de comidas e bebidas, disponíveis durante todo o dia.

A programação é gratuita e acontece no Parque Cultural Casa do Governador, localizado na Praia da Costa, em Vila Velha. Os ingressos serão disponibilizados online pelo site parqueculturalcasadogovernador.byinti.com, a partir de meio-dia de segunda-feira (20).

Parque Aberto e Festival Kebrada

SÁBADO - 25 DE OUTUBRO

  • 13h - Bateria Ritmo Forte (Unidos da Piedade)
  • 14 - DJ Negana
  • 15h - Show de Rico Dalasam
  • 16h30 - Batalha de Rima com Noventa e Chapola DJ
  • 17h40 - Afronta
  • 18h30 - Orquestra da Quebrada convida Tibery, Dudu MC e Budah

  • DOMINGO - 26 DE OUTUBRO
  • 9h - Chegada do Passeio Ciclístico Secont
  • 11h - Apresentação Banda Júnior da PMES

  • Endereço: Parque Cultural Casa do Governador - Rua Santa Luzia, s/n , Praia da Costa, Vila Velha
  • Retirada de ingressos: parqueculturalcasadogovernador.byinti.com

