Os Garotin voltam ao ES e revelam curiosidades: "Adoramos a Rua da Lama"

Trio carioca vencedor do Grammy Latino se apresentou com o Vale Música Jazz Band em noite emocionante no Parque Cultural Casa do Governador

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 14:03

Nem a chuva espantou o público que lotou o Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, na noite desta quarta (15). O motivo? A apresentação de Os Garotin, grupo carioca que conquistou o Grammy Latino de 2024 na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, em uma parceria inédita com a Vale Música Jazz Band, na celebração dos 25 anos do projeto.

O trio, formado por Léo Guima (Leonardo Guimarães), Anchietx (Lucas Anchieta Gonzaga Ribeiro) e Cupertino (Victor Cupertino), encantou o público capixaba com carisma, bom humor e revelou, em entrevista para HZ, uma relação antiga com o Espírito Santo.

“A gente já passou um Réveillon aqui, fizemos show num bar e curtimos muito. Foi de 2021 para 2022, num lugar chamado Barlavento, se não me engano. Foi irado!”, lembraram, rindo.

Os Garotin no ES Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Eles também se entregaram à boemia capixaba: “Eu gosto da Rua da Lama, adorei aquele lugar! Dei uma passada lá ontem, minha cara”, contou Cupertino, empolgado.

E o Triângulo das Bermudas? Já fui lá também! A gente conhece bem o Espírito Santo

Além da descontração, o trio falou sobre o privilégio de se apresentar com jovens músicos da big band do projeto Vale Música. “É emocionante demais estar aqui. Ver essa galera nova, talentosa, sonhando com a música e tocando pra caramba. Os ingressos esgotaram em minutos! A gente ficou muito emocionado”, contou Léo Guima.

Os Garotin com a Vale Música Jazz Band Crédito: Mosaico Imagem

Referências e identidade

Entre risadas e boas histórias, eles também revelaram algumas influências musicais, e surpreenderam. “Uma referência não tão óbvia minha é Freddie Mercury. Sou muito fã dele, especialmente no palco, da forma como ele se movimentava, se entregava”, contou Léo.

“Eu gosto de Guilherme Arantes. É uma referência da minha adolescência, um compositor incrível”, completou Anchietx.

E não para por aí. Eles ainda reveleram admirar e serem amigos da capixaba Budah. Sem se prender a rótulos, o grupo prefere definir o próprio som de maneira simples: “A gente faz música brasileira, só isso. Pop, R&B, MPB... deixa o resto pro público decidir.”

Música para todos

Vale Música Jazz Band Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Os Garotin também destacaram a importância de eventos culturais gratuitos e acessíveis. “A gente vem de uma realidade em que isso fazia falta. Eu só fui ver um show na adolescência porque era de graça, do Bikini Cavadão. Essas oportunidades são fundamentais”, contou Léo.



“É caro montar uma estrutura dessa, então projetos como o Vale Música são essenciais. Cultura transforma, emociona, e tem que chegar pra todo mundo”, completou Cupertino.

Entre risadas, confissões e lembranças, Os Garotin mostraram que além de talento e prêmios, têm um carinho genuíno pelo Espírito Santo, e prometeram voltar. “Um abraço pro pessoal da HZ! Em breve estaremos de volta!”, brincaram ao final da entrevista.

