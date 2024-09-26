Supla, o 'Papito', faz show com Clube Big Beatles em Vitória

Supla é o convidado especial do Projeto Sócio de Carteirinha, do Clube Big Beatles Crédito: Divulgação

Muita música e rock'n'roll! Supla, o "papito" do rock brasileiro, está deixando as terras paulistanas para trazer seus maiores sucessos ao ES. O cantor, que é o convidado especial do Projeto Sócio de Carteirinha deste mês, promete animar o público capixaba com um repertório animado e diverso. Tudo poderá ser conferido de perto na quinta-feira (26), no Teatro da Ufes, às 21h.

Depois de lançar novos trabalhos cheios de atitude, como os álbuns "SuplaEgo" e "Supla Singles", o roqueiro promete sacudir os capixabas com seu estilo inconfundível e letras marcantes. Todo mês um convidado especial participa do Projeto do Clube Big Beatles, só neste ano, o evento já recebeu nomes como George Israel, Zé Geraldo, Andreas Kisser, e Rodrigo Suricato.

Próximas atrações

E não para por aí. Os próximos meses já contam com novas atrações. Em outubro, é a vez de Fernando Deluqui, guitarrista da icônica banda RPM. Já em novembro, os palcos serão de Paulo César Barros, fundador do Renato & Seus Blue Caps, autor de clássicos da Jovem Guarda e o baixista preferido dos astros da MPB. E para fechar o projeto, em dezembro quem se apresenta é o cantor Biafra.

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