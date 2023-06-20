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Gilberto Gil diz que Beatles inspiraram Tropicália em texto para McCartney

Em homenagem ao aniversário do britânico, músico mostra foto em que coloca nome na parede da fama do Cavern Club
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 09:37

O cantor e compositor, Gilberto Gil, se apresentou na casa de shows Qualistage, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em junho de 2023
O cantor e compositor Gilberto Gil se apresentou na casa de shows Qualistage, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em junho de 2023 Crédito: Fotoarena/Folhapress
A equipe de Gilberto Gil publicou, no Facebook do cantor, uma mensagem a Paul McCartney. Na foto que acompanha o texto, o brasileiro aparece colocando seu nome na parede da fama que registra os músicos que se apresentaram no Cavern Club, porão de tijolos em Liverpool, na Inglaterra, onde os Beatles também performaram.
"Foi ouvindo Beatles que Gil teve o insight que veio a dar origem à Tropicália. E agora ele tem um tijolinho com seu nome na mesma parede que o aniversariante do dia, lá em Liverpool", diz o texto. "Aquele abraço, Paul McCartney."
A mensagem foi compartilhada neste domingo (18), em homenagem ao aniversário de Paul McCartney, que completou 81 anos na data. Além de Gil e McCartney, músicos como Eric Clapton e Elton John e bandas como Oasis e Queen marcam as paredes do clube.

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