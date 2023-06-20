Arctic Monkeys cancela show após problemas de saúde de Alex Turner

Os britânicos do grupo Arctic Monkeys se apresentam no palco Primavera, durante o festival Primavera Sound, realizado no Anhembi, em São Paulo, em novembro de 2022 Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

A banda britânica Arctic Monkeys cancelou o show que faria nesta terça-feira, 20, em Dublin, na Irlanda, depois que o vocalista Alex Turner foi diagnosticado com laringite aguda e precisou ficar de repouso por orientações médicas. O anúncio do cancelamento foi divulgado nesta segunda-feira, por meio do Instagram da banda.

"Alex e a banda pedem desculpas pelo enorme desapontamento que isso inevitavelmente causará a todos os seus fãs irlandeses", diz a nota.

Ainda segundo a publicação, o público que comprou o ingresso será ressarcido: "A Ticketmaster creditará o reembolso total na conta do comprador do ingresso nos próximos seis dias úteis", finaliza o comunicado.

A Arctic Monkeys está escalada para se apresentar duas vezes no Reino Unido, Polônia e Bélgica até dia 2 de julho. No entanto, a banda ainda não divulgou se o restante da agenda está mantida. A próxima apresentação seria na sexta-feira, 23, no Festival de Glastonbury, em Londres.