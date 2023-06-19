Key Alves assina com "A Fazenda" e receberá maior cachê do programa

Key Alves vai participar de "A Fazenda" Crédito: Reprodução/Instagram

Em setembro, mais uma edição de "A Fazenda" começa e as especulações de quem irá integrar o elenco do reality show da Record já estão pipocando. Segundo informações do colunista Adriel Marques, do Em Off, a ex-jogadora de vôlei Key Alves está mais do que confirmada na 15ª edição do programa.

Conforme publicado na coluna, na tentativa de levar para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão, a influenciadora receberá o maior cachê do programa: R$ 12O mil, que serão pagos em três parcelas.