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Em mais um reality show

Key Alves assina com "A Fazenda" e receberá maior cachê do programa

De acordo com colunista, remuneração da ex-jogadora de vôlei será de R$ 120 mil, sendo paga em três parcelas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 17:01

Key Alves
Key Alves vai participar de "A Fazenda" Crédito: Reprodução/Instagram
Em setembro, mais uma edição de "A Fazenda" começa e as especulações de quem irá integrar o elenco do reality show da Record já estão pipocando. Segundo informações do colunista Adriel Marques, do Em Off, a ex-jogadora de vôlei Key Alves está mais do que confirmada na 15ª edição do programa.
Conforme publicado na coluna, na tentativa de levar para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão, a influenciadora receberá o maior cachê do programa: R$ 12O mil, que serão pagos em três parcelas.
Ainda segundo o jornalista, um dos motivos que levou a influenciadora a aceitar participar da nova empreitada é a intenção de "limpar sua imagem" após o "Big Brother Brasil", onde protagonizou muitas cenas polêmicas, especialmente por conta de alguns comentários politicamente incorretos.  

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