Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Emocionada

Simone Mendes chora ao receber 'disco de diamante' de Luciano Huck

Cantora foi homenageada no ‘Domingão’ após sua música ‘Erro Gostoso’ ter ultrapassado mais de 200 milhões de reproduções
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 11:32

Novo EP de Simone Mendes reúne quatro faixas:
Novo EP de Simone Mendes reúne quatro faixas: "Erro Gostoso", “Dois Fugitivos”, “Arruma a Mala” e “Amnésia do Beijo”. Crédito: Alisson Demetrio
Simone Mendes, cantora e ex-dupla de Simaria, se emocionou ao ser homenageada no programa Domingão com Huck na noite deste domingo, 18. Em determinado momento do programa, Luciano Huck relembrou seu início como apresentador de TV, ainda nos anos 1990, e em seguida entregou um quadro simbólico com a inscrição: "Homenagem da Universal Music Brasil a Simone Mendes pela certificação do single Erro Gostoso, + de 200 milhões de streams - diamante duplo".
"Pra você que teve a coragem de lançar sua carreira solo, de começar de novo, isso aqui eu acho que significa muita coisa, minha amiga. Isso é fruto de muito trabalho. Receba com carinho porque representa muita coisa importante. Parabéns. Merecidíssimo", disse o apresentador.
Enquanto a plateia gritava "Simone! Simone!" a cantora chorou.
Após se recompor, Simone Mendes falou sobre a conquista: "Eu não seria nada se não fosse Deus e os meus fãs no País inteiro. Minha equipe toda, que com muito amor e caminho, está comigo nessa caminhada."
"Para mim, ver isso hoje é saber que a graça de Deus está sobre mim. A gratidão eterna a cada um que me ajudou a escrever essa linda história sozinha em carreira solo", concluiu a cantora.

Veja Também

Whindersson Nunes diz ser julgado na Irlanda por tatuagens no rosto

Fernanda Souza comemora 39 anos e diz que amor da namorada é o melhor presente

Lexa faz acordo para pagar dívida referente a aluguéis atrasados no Rio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados