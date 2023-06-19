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"É meio estranho"

Whindersson Nunes diz ser julgado na Irlanda por tatuagens no rosto

Humorista está na Europa participando de torneio internacional de boxe
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 11:28

O humorista e influencer Whindersson Nunes
O humorista e influencer Whindersson Nunes Crédito: Instagram/@whinderssonnunes
O youtuber e humorista Whindersson Nunes, 28, está na Irlanda para uma competição de boxe e sentiu que suas tatuagens do rosto não são bem recebidas no país. Neste domingo (18), ele relatou em seu perfil no Twitter que as pessoas reagem aos desenhos em sua face como se ele fosse um criminoso.
"Tatuagem no rosto aqui na Irlanda é meio estranho, eu entro numa loja pra comprar sei lá, um brinco, e fica todo mundo com uma cara de 'quem deixou esse rapaz sem tornozeleira entrar aqui'", explicou. Com bom humor, disse que fica "com essa energia todo tempo" e compartilhou um meme com os dizeres "Como é amigo?".
Alguns internautas, em resposta ao tuíte, disseram que a reação não se restringe à Irlanda e acontece em outros países também, inclusive no Brasil.
Whindersson Nunes está na Irlanda para o High Stakes, torneio internacional de boxe que reúne influenciadores e amantes da modalidade. Ele tem uma luta marcada para o dia 15 de julho contra o youtuber King Kenny.

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