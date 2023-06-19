Whindersson Nunes diz ser julgado na Irlanda por tatuagens no rosto

O humorista e influencer Whindersson Nunes Crédito: Instagram/@whinderssonnunes

O youtuber e humorista Whindersson Nunes, 28, está na Irlanda para uma competição de boxe e sentiu que suas tatuagens do rosto não são bem recebidas no país. Neste domingo (18), ele relatou em seu perfil no Twitter que as pessoas reagem aos desenhos em sua face como se ele fosse um criminoso.

"Tatuagem no rosto aqui na Irlanda é meio estranho, eu entro numa loja pra comprar sei lá, um brinco, e fica todo mundo com uma cara de 'quem deixou esse rapaz sem tornozeleira entrar aqui'", explicou. Com bom humor, disse que fica "com essa energia todo tempo" e compartilhou um meme com os dizeres "Como é amigo?".

Tatuagem no rosto aqui na Irlanda é meio estranho, eu entro numa loja pra comprar sei lá, um brinco, e fica todo mundo com uma cara de “quem deixou esse rapaz sem tornozeleira entrar aqui”, e eu fico com essa energia todo tempo: pic.twitter.com/UCCnVfqPPG — Whindersson (@whindersson) June 18, 2023

Alguns internautas, em resposta ao tuíte, disseram que a reação não se restringe à Irlanda e acontece em outros países também, inclusive no Brasil.

E tem lugar que é mais tranquilo, onde? — Diogo Lamarque (@diogolamarque) June 18, 2023

no brasil é estranho também vida 😂 — @kalielpinheiro no insta (@kaliel) June 18, 2023