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The Eras Tour

Produtora de Taylor Swift no Brasil promete policiamento na fila e critica cambistas

Time for Fun se manifestou às vésperas da venda de novos ingressos e diz ter se reunido com órgãos públicos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 10:47

Taylor Swift: 8 curiosidades sobre a vida da cantora
Taylor Swift: 8 curiosidades sobre a vida da cantora Crédito: REUTERS/Eduardo Munoz/Folhapress
A Time for Fun, produtora dos shows que Taylor Swift fará no Brasil em novembro, se manifestou pelas redes sociais, neste domingo (18), após uma série de críticas que vem recebendo devido ao caótico processo de compra de ingressos para as apresentações da americana.
Numa publicação no Instagram, onde dá detalhes sobre a venda de entradas para as datas extras anunciadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, a empresa condena a ação de cambistas, que estão nas filas físicas e estariam ainda usando robôs para a compra online, e diz que haverá aumento do policiamento nas bilheterias dos estádios Allianz Parque e Nilton Santos.
"Ressaltamos que não compactuamos com a ação dos cambistas em nenhum canal de venda e continuaremos empregando os nossos melhores esforços para combater essa prática, que é prejudicial a todos. Evitem dores de cabeça e golpes, não comprem ingressos fora dos canais oficiais de venda", diz a publicação.
"Para garantir a segurança da operação de venda nas bilheterias físicas, tivemos reuniões prévias com órgãos públicos, incluindo a Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e temos o compromisso dessas instituições em aumentar o efetivo presente nos locais", continua.
"Além disso, seguiremos com a organização de filas, distribuição de senhas para controle do atendimento e a presença de agentes de segurança, orientadores de público e apoio operacional. Adicionalmente, estamos em contato com o Procon dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro."
Os ingressos para os primeiros shows de Taylor Swift anunciados no Brasil se esgotaram em questão de minutos, tanto no site da Time for Fun, quanto nas bilheterias físicas. Fãs relataram frustração, em especial pela presença de cambistas na porta dos estádios, que chegaram a ameaçar compradores que passaram dias acampando na fila.
Nos comentários da publicação, vários internautas criticaram a produtora pela maneira como lidou com a situação até aqui.
Além dos shows nos dias 25 e 26 de novembro em São Paulo, Taylor Swift vai se apresentar na capital paulista também no dia 24. No Rio, a apresentação em 18 de novembro foi complementada com uma no dia 19.
As novas datas terão ingressos à venda a partir desta segunda (19), às 10h, para clientes do banco C6 Bank. A venda geral, para todo o público, começa no mesmo horário, no dia 22, quinta-feira.

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