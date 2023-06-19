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  • Ludmilla conta que foi notada por Beyoncé em show da 'Reinassance Tour' na Holanda

Ludmilla conta que foi notada por Beyoncé em show da 'Reinassance Tour' na Holanda

Brasileira estava com o mesmo vestido usado pela artista americana em show de estreia da turnê
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 10:15

A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla Crédito: Instagram/@ludmilla
A cantora Ludmilla contou que foi notada pela pop star norte-americana Beyoncé neste sábado, 17. A brasileira estava no show da turnê Renaissance em Amsterdã, quando percebeu que a artista estrangeira apontou para ela.
Ludmilla, declaradamente fã de Beyoncé, celebrou o primeiro reconhecimento de um ídolo seu no Twitter.
Na rede social, ela escreveu: "A Bey acabou de apontar para mim por causa do vestido."
A brasileira usou o mesmo vestido que Beyoncé usou na estreia da turnê.
A peça com estampa colorida e holográfica foi usada no show em Estocolmo, na Suécia. A diferença é que o vestido de Ludmilla não possui mangas.
No Instagram, Ludmilla comentou que comprou o ingresso na área VIP, que tinha uma visão não tão boa do show: "No desespero, eu saí comprando sem ver o mapa, sem esperar o primeiro show dela para ver onde ela mais ficava no palco. Eu saí comprando todas as datas. A gente acaba vendo o show meio de lado. Não é tão legal."
Os ingressos para a Reinassance Tour podem variar de R$ 426,00 a R$ 1022,00 dependendo do setor. Já a área VIP, com acesso a frente do palco, o valor pode chegar até R$ 14 mil.
Beyoncé no Brasil
Ainda não há confirmações oficiais de que Beyoncé venha para o Brasil. A última vez que a artista veio ao País foi em 2013 e, por isso, as expectativas dos fãs brasileiros estão altas.
Nas redes sociais, circulam diversos vídeos de trechos das apresentações que a artista tem feito na Europa e até lives feita por brasileiros que viajaram para ver a turnê.

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