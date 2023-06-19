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Intimidade

Claudia Leitte diz que sexo melhorou após os 40 anos e que não vive sem o marido

Cantora é casada há 16 anos com Márcio Pedreira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 09:45

A cantora Claudia Leitte compartilha registro ao lado do marido Márcio Pedreira
A cantora Claudia Leitte compartilha registro ao lado do marido Márcio Pedreira Crédito: Reprodução/Instagram/@claudialeitte
Casada há 16 anos com o empresário Márcio Pedreira, a cantora Claudia Leitte, 42, revela que o sexo melhorou quando ela chegou aos 40 anos. Segundo a artista, agora fica mais fácil explorar o corpo.
"Ganhei uma nova consciência que me permite explorar mais a minha sexualidade, o meu corpo e o do meu marido. Mas é algo mais profundo que isso. A gente junto é compreensão, diversão, admiração. Óbvio que passa também pelo tesão, porque se não tem uma pele ali, aquele de olhar e falar, nossa ainda gosto, ainda sinto aquele desejo por essa pessoa, também não rola, né?", disse ao Extra.
Ela afirma que não consegue viver sem a companhia do marido. "A gente se diverte muito junto. Às vezes, até com raiva eu começo a rir dele. Márcio me faz rir, e ele é muito sério, tem uma natureza reservada, mas é muito engraçado", disse.
"Todos os dias eu faço uma prece: 'Meu Deus, por favor, abençoe ele. Dê saúde para ele todos os dias'. Porque eu realmente preciso dele bem ali comigo", pontuou.

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