Leticia Spiller diz que foi abusada por parente quando ainda era criança

Prestes a completar 50 anos, a atriz Leticia Spiller afirmou que foi abusada por um parente quando era criança em entrevista ao jornal O Globo.
"Vivi uma situação de abuso com um parente durante a minha infância e adolescência. Mas era tão sutil que parecia que não era, não cheguei a ser agredida. Achava que aquele tipo de abraço era normal", disse ela.
Spiller contou ainda que foi apalpada por um jovem de 18 anos quando estava num evento em um colégio. "Eu o catei e dei um cascudo", disse.
Depois de trabalhar na Globo por 29 anos, a atriz foi dispensada pela emissora em 2021. Ela estreou no canal em 1989 trabalhando como paquita da Xuxa.
Segundo ela, era comum que os diretores de TV aproveitassem do seu poder para assediar atrizes. "Eu, graças a Deus, não passei por isso, mas fiquei sabendo de inúmeras histórias de amigas. Atualmente, há um respeito maior em cena, o ambiente de trabalho mudou."