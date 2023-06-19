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Entrevista

Leticia Spiller diz que foi abusada por parente quando ainda era criança

Prestes a fazer 50 anos, atriz contou em entrevista que recebia abraços maliciosos de um familiar na sua juventude
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 10:00

A atriz Letícia Spiller na estreia VIP da peça
A atriz Letícia Spiller na estreia VIP da peça "Brilho Eterno" estrelada por Reynaldo Gianecchini e Tainá Muller, com direção de Jorge Farjalla no Teatro Procopio Ferreira, em 2022 Crédito: Ronny Santos/Folhapress
Prestes a completar 50 anos, a atriz Leticia Spiller afirmou que foi abusada por um parente quando era criança em entrevista ao jornal O Globo.
"Vivi uma situação de abuso com um parente durante a minha infância e adolescência. Mas era tão sutil que parecia que não era, não cheguei a ser agredida. Achava que aquele tipo de abraço era normal", disse ela.
Spiller contou ainda que foi apalpada por um jovem de 18 anos quando estava num evento em um colégio. "Eu o catei e dei um cascudo", disse.
Depois de trabalhar na Globo por 29 anos, a atriz foi dispensada pela emissora em 2021. Ela estreou no canal em 1989 trabalhando como paquita da Xuxa.
Segundo ela, era comum que os diretores de TV aproveitassem do seu poder para assediar atrizes. "Eu, graças a Deus, não passei por isso, mas fiquei sabendo de inúmeras histórias de amigas. Atualmente, há um respeito maior em cena, o ambiente de trabalho mudou."

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