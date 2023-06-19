Leticia Spiller diz que foi abusada por parente quando ainda era criança

A atriz Letícia Spiller na estreia VIP da peça "Brilho Eterno" estrelada por Reynaldo Gianecchini e Tainá Muller, com direção de Jorge Farjalla no Teatro Procopio Ferreira, em 2022 Crédito: Ronny Santos/Folhapress

Prestes a completar 50 anos, a atriz Leticia Spiller afirmou que foi abusada por um parente quando era criança em entrevista ao jornal O Globo.

"Vivi uma situação de abuso com um parente durante a minha infância e adolescência. Mas era tão sutil que parecia que não era, não cheguei a ser agredida. Achava que aquele tipo de abraço era normal", disse ela.

Spiller contou ainda que foi apalpada por um jovem de 18 anos quando estava num evento em um colégio. "Eu o catei e dei um cascudo", disse.

Depois de trabalhar na Globo por 29 anos, a atriz foi dispensada pela emissora em 2021. Ela estreou no canal em 1989 trabalhando como paquita da Xuxa.