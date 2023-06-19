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No futuro

Sidney Magal pensa em aposentadoria: 'Tenho muito a aproveitar fora do palco'

Cantor, que sofreu um AVC, afirma que o público vai lembrar para sempre dele quando ele parar de cantar no futuro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 10:21

Sidney Magal passa mal durante show em São José dos Campos
Sidney Magal passa mal durante show em São José dos Campos Crédito: Reprodução/Instagram/@sidneymagaloficial
O acidente vascular cerebral sofrido pelo cantor Sidney Magal no mês passado o faz pensar em aposentadoria. Não por agora, já que ele quer voltar aos palcos ainda no segundo semestre deste ano, e sim num futuro que pode não ser tão distante.
"Tenho muita coisa a aproveitar pela frente, mesmo que não seja no palco", diz. "Isso é uma coisa que me conforta também --chegar na hora da chamada aposentadoria do artista, né? Muita gente sofre com isso, mas eu não estou preparado para sofrer, não", diz à Folha.
"Estou preparado para continuar vivendo muito bem, como sempre vivi --independentemente de estar no palco. Vou sentir falta do público, mas o público com certeza vai ter a lembrança eterna de quem é o Magal", acrescenta.
O cantor sofreu um pequeno AVC em cima do palco, que o deixou internado por 11 dias. Agora ele está se recuperando do susto em São Paulo e revê uma vida de excessos que agora cobra seu preço.
"Os médicos disseram, 'olha, vais ficar aqui mais uns dias porque com certeza o teu AVC foi em função da tua pressão [alta]", ele diz. "E todo mundo sabe que eu entro no palco como se fosse um touro de rodeio. Abre o portão e eu entro feito um cavalo sem me preparar antes, sem me concentrar, sem medir uma pressão, sem fazer nada."
Prestes a completar 73 anos, ele está orgulhoso de ser tema de uma exposição que estreia em São Paulo no dia de seu aniversário, na próxima segunda-feira (19). Magal estará presente na abertura da mostra, mas o retorno aos palcos ainda deve demorar até pelo menos agosto ou setembro.

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